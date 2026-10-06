Mở hướng làm giàu từ cua đinh và rắn ri cá

Nhạy bén khai thác lợi thế sẵn có

Trong quá trình sản xuất, anh Khương nhận thấy nguồn cá phi, ốc, tôm tạp từ vuông tôm và nghề đặt đáy (còn gọi là nghề đóng đáy - phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống của người dân Nam bộ) khá dồi dào nhưng chưa được tận dụng hết. Ngoài ra, diện tích đất vườn tạp, đất ven sông và khu vực quanh nhà còn bỏ trống. Vì vậy, năm 2022, anh bắt đầu tìm hiểu mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương. Sau khi nghiên cứu đặc tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc và thị trường tiêu thụ, anh quyết định chọn cua đinh và rắn ri cá để khởi nghiệp.

Đại diện xã Phong Thạnh tham quan mô hình chăn nuôi của anh Tô Minh Khương (trái) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Anh Khương đầu tư xây dựng 3 hồ nuôi, gồm 2 hồ thả 120 con rắn ri cá giống, giá khoảng 50.000 đồng/con; hồ còn lại thả gần 100 con cua đinh giống, giá khoảng 320.000 đồng/con. Theo anh, ưu điểm của mô hình là tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có. Cá, tôm tạp, ốc khai thác từ vuông tôm và nghề đặt đáy được sử dụng làm thức ăn, qua đó giảm chi phí đầu vào. Cua đinh và rắn ri cá cũng tương đối dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

"Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng dự án lớn hay nguồn vốn đầu tư quá nhiều. Quan trọng là chọn được hướng đi phù hợp với điều kiện của gia đình, tận dụng lợi thế sẵn có, đồng thời phải kiên trì học hỏi và quyết tâm thực hiện", anh Khương chia sẻ.

Anh Tô Minh Khương vừa bán con giống vừa nuôi thương phẩm rắn ri cá ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau 4 năm vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, mô hình nuôi cua đinh và rắn ri cá của anh Khương bắt đầu mang lại hiệu quả. Cua đinh có thời gian nuôi khoảng 12 - 18 tháng, khi đạt trọng lượng từ 2,5 kg/con được thương lái mua với giá 300.000 - 400.000 đồng/kg, tùy thời điểm, kích cỡ và chất lượng thịt.

Với rắn ri cá, sau khoảng 18 tháng nuôi bắt đầu sinh sản. Mỗi năm rắn sinh sản một lần, mỗi lần từ 10 - 40 con. Rắn giống được anh bán cho người dân trong vùng với giá khoảng 50.000 đồng/con. Đối với rắn ri cá thương phẩm, khi đạt trọng lượng từ 2 kg/con, thương lái đến tận nơi mua với giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg. Việc vừa bán con giống vừa nuôi thương phẩm giúp anh chủ động hơn trong việc phát triển đàn.

Thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

Anh Khương cho biết quá trình nuôi cua đinh, rắn không quá phức tạp nhưng cần chú ý chọn con giống khỏe, theo dõi môi trường nước và thường xuyên kiểm tra tình trạng vật nuôi. Theo kinh nghiệm của anh, mỗi ngày chỉ cần cho ăn một lần; khoảng một tháng thay nước một lần nếu điều kiện nguồn nước bảo đảm.

Anh Tô Minh Khương khởi nghiệp hiệu quả từ mô hình nuôi cua đinh ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, chi phí của anh Khương giảm đi đáng kể. Cùng với nguồn thu từ nuôi tôm, cua thiên nhiên và nghề đặt đáy, mỗi năm gia đình anh có tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng; trong đó cua đinh và rắn ri cá ngày càng đóng vai trò quan trọng. Thấy mô hình mang lại hiệu quả, anh Khương dự kiến tiếp tục xây dựng thêm hồ, mở rộng quy mô nuôi và phát triển đàn giống để đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng.

Để có được kết quả hiện nay, anh Khương từng bước tích lũy kinh nghiệm trong thực tế, từ lựa chọn con giống, thiết kế hồ nuôi, chăm sóc đến quản lý môi trường nước. Quá trình này cũng giúp anh chủ động điều chỉnh cách nuôi, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc lựa chọn cua đinh và rắn ri cá còn giúp gia đình anh đa dạng hóa đối tượng nuôi, giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu nhập. Đặc biệt, mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất ở vùng nông thôn, nơi người dân có thể tận dụng diện tích đất vườn, đất ven sông và nguồn thức ăn tự nhiên để giảm chi phí.

Ông Nguyễn Văn Phòng, Trưởng ấp Cầu Đen, cho biết anh Tô Minh Khương là đảng viên, cán bộ Đoàn, vừa được bầu làm Phó trưởng ấp Cầu Đen. Theo ông Phòng, điều đáng ghi nhận ở anh Khương không chỉ là hiệu quả kinh tế bước đầu mà còn là tinh thần chủ động tìm tòi, mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới. "Trong điều kiện thanh niên nông thôn còn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm và hướng phát triển kinh tế, những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương như của anh Khương có thể tạo thêm lựa chọn sinh kế", ông Phòng nói.

Theo ông Phòng, tại xã Phong Thạnh hiện có khoảng 200 - 300 hộ dân, đặc biệt là thanh niên, đã áp dụng, nhân rộng các mô hình nuôi cua đinh, rắn ri cá. Những mô hình này góp phần đa dạng hóa sản xuất, tận dụng lợi thế sẵn có và tạo thêm nguồn thu cho người dân.