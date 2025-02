Mở kết nối ‘thật hơn’ với những món quà bất ngờ dành tặng nhau

Chờ đợi điều bất ngờ từ "túi mù" Heineken

Cùng với sự phủ sóng dày đặc của trào lưu "xé túi mù" trong năm 2024, Heineken cũng tung ra những phiên bản túi mù của riêng mình nhằm khuyến khích người dùng tạm rời xa mạng xã hội và công nghệ, để tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết thật. Khi cầm trên tay những chiếc "túi mù" này, điều duy nhất bạn có thể biết là mình sắp đón nhận một điều đặc biệt. Đó có thể là một phụ kiện thú vị, một món đồ công nghệ độc đáo hay một cách để chúng ta thay đổi góc nhìn về những kết nối trong cuộc sống.

Tâm điểm của "túi mù" chính là The Boring Phone, chiếc điện thoại với thiết kế holographic xuyên thấu đầy thời thượng do Heineken và thương hiệu thời trang đường phố Bodega hợp tác sản xuất. Điểm thú vị của The Boring Phone không chỉ đến từ thiết kế nắp gập hoài cổ mà còn ở việc loại bỏ hoàn toàn internet, mạng xã hội và các ứng dụng. Chiếc điện thoại này như một lời nhắc nhở về tuyên ngôn "tắt ảo, bật thật", thôi thúc người dùng tạm đặt điện thoại xuống và tập trung trọn vẹn vào những trải nghiệm thực tế, những buổi trò chuyện ý nghĩa, những kết nối thật hay tận hưởng đầu năm mới cùng nhau.

Cô nàng Ngọc Mint chia sẻ: "The Boring Phone không sở hữu bất cứ tính năng hiện đại nào, nhưng lại đậm chất Y2K và đặc biệt là thông điệp vô cùng ý nghĩa. Cầm em nó trên tay là chúng ta như được nhắc rằng đã đến lúc đặt điện thoại sang và trở lại với niềm vui chân thật trong cuộc sống".

Những món quà thú vị khác "ẩn" trong túi mù

Bên cạnh The Boring Phone, "túi mù" của Heineken còn chứa đựng nhiều bất ngờ khiến người trẻ đứng ngồi không yên. Đó là Heineken Polaroid Camera, một chiếc máy ảnh lấy liền giúp bạn lưu giữ mọi khoảnh khắc đáng nhớ theo phong cách cổ điển, nhưng không bao giờ lỗi thời. Đây cũng được xem là một món phụ kiện mà hội mê phong cách Y2K không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy The Icebreaker - trò chơi từ Heineken, giúp "phá băng" của mọi khoảng cách và mang tiếng cười tràn ngập các buổi gặp mặt. Đặc biệt, bộ lon Heineken phiên bản giới hạn cũng là bất ngờ tinh tế, đẹp mắt mà bạn có thể mang về nhà.

Tất cả những món quà đặc biệt của Heineken đều khuyến khích người trẻ tập trung nhiều hơn vào những kết nối thật, sống chậm lại và tận hưởng những khoảnh khắc thật sự cùng nhau.

"Săn" ngay "túi mù" Heineken với vài bước đơn giản

Lần này Heineken không chỉ trao tặng quà mà còn trao tặng trải nghiệm. Một trải nghiệm về sự bất ngờ, háo hức và quan trọng nhất là cảm giác kết nối thật sự. Để nhận được những món quà độc đáo kể trên, bạn chỉ cần tham gia chương trình AR Filter của Heineken.

Hãy bắt đầu với các bước đơn giản gồm: Mở AR Filter Heineken website. Quay video hoặc chụp ảnh với hiệu ứng độc quyền từ Heineken. Cuối cùng đăng tải bài viết kèm hashtag #Heineken #MoKetNoiThat để có cơ hội nhận quà.

Bạn có thể biến những cuộc vui thành những bất ngờ "thật", những khoảnh khắc ý nghĩa và những niềm vui khó đoán trước. Với "túi mù" từ Heineken, bạn không chỉ mở quà, mà còn mở ra cả một hành trình khám phá kết nối thật sự. Hãy tham gia ngay hôm nay để biến cuộc vui của mình trở thành một khoảnh khắc không thể nào quên.

