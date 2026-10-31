Mở không gian đối thoại trực tiếp với những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới tại Việt Nam

Chính thức diễn ra vào sáng 7.11, tại Ascott Tây Hồ Hà Nội, chương trình đối thoại, tọa đàm Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk #01 × Snøhetta có sự tham gia đặc biệt của hai diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành kiến trúc đương đại thế giới: KTS Kjetil Trædal Thorsen - nhà đồng sáng lập Snøhetta, và KTS Richard Wood - Giám đốc Điều hành Snøhetta khu vực châu Á.

Được sự bảo trợ nội dung của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, với chủ đề “Shared Culture, Collective Futures - Chung điểm tựa văn hóa, Cùng tạo dựng tương lai”, tọa đàm thuộc chuỗi chương trình Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk - Stories Behind the Practice (Phía sau những kiến tạo) do Ban Quản lý Thiết kế - Tập đoàn Sun Group tổ chức, nhằm hướng tới kết nối tư duy kiến trúc quốc tế với bối cảnh phát triển tại Việt Nam.

Chương trình dự kiến quy tụ hơn một nghìn người tham dự là đại diện các hội nghề, người làm giáo dục, các nhà đầu tư, các kiến trúc sư trẻ, giới sinh viên và những người làm sáng tạo, cùng sự đồng hành của các trường đại học chuyên ngành như Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Phương Đông và Đại học Kiến trúc TP.HCM cùng các đơn vị thiết kế hàng đầu.

KTS Kjetil Trædal Thorsen - nhà đồng sáng lập văn phòng kiến trúc Snøhetta, diễn giả chính tại sự kiện Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk #01

Cơ hội đối thoại với hai diễn giả danh tiếng

Kiến trúc sư Kjetil Trædal Thorsen là nhà đồng sáng lập và cũng chính là người đã định hình triết lý kiến trúc liên ngành nhằm tạo ra những công trình có tác động tới văn hóa và đời sống đô thị của Snøhetta.

Kjetil Trædal Thorsen là diễn giả thường xuyên tại các diễn đàn chuyên ngành kiến trúc trên thế giới. Từ năm 2004 đến 2008, ông giữ chức Giáo sư Kiến trúc tại Viện Kiến trúc Thực nghiệm, Đại học Innsbruck, Áo. Ông thường xuyên tham gia hội đồng giám khảo các cuộc thi và giải thưởng quốc tế về thiết kế, kiến trúc, tiêu biểu như Obel Award, Zumtobel Group Award, Frederick Kiesler Prize 2024, cuộc thi thiết kế Đài tưởng niệm quốc gia về Tự do và Thống nhất tại Leipzig năm 2024, và Giải thưởng Kiến trúc và Phát triển bền vững cấp nhà nước của Áo năm 2024.

Năm 2024, ông được trao giải FRAME Lifetime Achievement Award, vinh danh thành tựu trọn đời với những đóng góp bền bỉ cho kiến trúc liên ngành, các công trình hướng đến năng lượng tích cực và tư duy phát triển bền vững toàn diện. Là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng trên thế giới, triết lý thực hành của Kjetil Trædal Thorsen kiên trì loại bỏ cái tôi cá nhân để lắng nghe tiếng nói địa phương.

“Dù chúng tôi đang thiết kế một nhà hát opera, thư viện, bảo tàng, khách sạn hay nhà hàng, nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi hướng đến không phải là cái tôi sáng tạo, mà là thấu hiểu địa điểm, con người và những khát vọng vốn đã tồn tại ở đó”, KTS Kjetil Trædal Thorsen, Nhà đồng sáng lập Snøhetta chia sẻ.

Theo tinh thần “People Before Projects” (Con người trước, dự án sau), Snøhetta đặt con người và sự đối thoại liên ngành làm trọng tâm. Tại Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk #01, KTS Kjetil Trædal Thorsen sẽ chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển tư duy thực hành thiết kế đó của Snøhetta. Đồng thời cũng trực tiếp giải mã những câu chuyện phía sau các công trình biểu tượng.

Cũng tại sự kiện, giới kiến trúc sư trẻ và các sinh viên tại Việt Nam sẽ được đối thoại cùng ông Richard Wood - Giám đốc Điều hành Snøhetta khu vực châu Á. Tại đây, Richard Wood sẽ mang đến góc nhìn thực chiến về việc ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào bối cảnh chuyển động nhanh chóng của thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

KTS Richard Wood - Giám đốc Điều hành Snøhetta khu vực châu Á, người sẽ mang đến góc nhìn thực chiến về ứng dụng thiết kế quốc tế vào thị trường Việt Nam

“Điều thu hút chúng tôi đến với Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk chính là cơ hội được đối thoại cởi mở với thế hệ kiến trúc sư, nhà thiết kế và những người sáng tạo trẻ, đồng thời chia sẻ một số tư duy thiết kế gần đây mà chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những dự án tương lai tại Việt Nam”, ông Richard Wood chia sẻ.

Vì sao lại là Snøhetta?

Thành lập vào năm 1989, Snøhetta là đơn vị thiết kế đa ngành toàn cầu, với hơn 250 nhân sự đến từ 40 quốc gia. Điều khiến Snøhetta trở nên khác biệt nằm ở triết lý và phương pháp thực hành kết nối kiến trúc, cảnh quan, nội thất, thiết kế sản phẩm và nghệ thuật trong một quá trình đối thoại liên ngành.

Đơn vị theo đuổi phương pháp làm việc đề cao đối thoại và sự kết hợp giữa các lĩnh vực chuyên môn, hướng đến việc tạo ra những không gian giúp con người kết nối với nhau và với thế giới xung quanh.

Với giới kiến trúc Việt Nam, Snøhetta không chỉ được biết đến bởi danh tiếng, mà còn bởi tư duy về cách kiến trúc có thể tạo ra bản sắc và giá trị văn hóa - xã hội của điểm đến.

Một trong những dự án đưa tên tuổi Snøhetta lên bản đồ kiến trúc quốc tế là Thư viện Bibliotheca Alexandrina tại Ai Cập, hoàn thành năm 2002. Công trình hồi sinh tráng lệ Đại thư viện Alexandrina cổ đại đã thất lạc hơn 2.000 năm.

Mang hình khối đĩa tròn nghiêng về phía Địa Trung Hải, đại diện cho ánh sáng tri thức và sự tiếp nối văn minh nhân loại. Nổi bật với bức tường cong bằng granit Aswan được chạm khắc khoảng 4.000 ký tự, ký hiệu và dạng chữ viết từ nhiều hệ thống ngôn ngữ khác nhau. Năm 2004, Bibliotheca Alexandrina được trao giải thưởng Aga Khan Award for Architecture danh giá, ghi nhận xuất sắc về chất lượng thiết kế lẫn giá trị văn hóa - xã hội.

Thư viện Bibliotheca Alexandrina tại Ai Cập do Snøhetta thiết kế - công trình đạt giải thưởng Aga Khan Award for Architecture năm 2004, biểu tượng cho sự hồi sinh của đại thư viện cổ đại Ảnh: Snøhetta

“Mọc lên” từ vịnh biển Oslo Fjord như một tảng băng trôi, Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Na Uy là một hiện tượng kiến trúc khác của Snøhetta. Điểm bứt phá của tư duy sáng tạo nằm ở phần mái đá cẩm thạch dốc thoải dần nối xuống mặt nước, biến mái nhà thành một quảng trường mở để mọi người có thể tản bộ, tắm nắng và ngắm cảnh.

Phá vỡ sự khép kín của nghệ thuật hàn lâm, những mảng kính lớn tạo kết nối hoạt động bên trong với đời sống bên ngoài. Công trình được trao giải European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award (2009), một trong những cột mốc quan trọng của kiến trúc đương đại châu Âu. Thiết kế được đánh giá cao về hệ thống công năng phức tạp với hình thức kiến trúc độc đáo, đồng thời tạo mối liên hệ giữa công trình, thành phố và cảnh quan.

Trong khi đó tại Đông Nam Á, Bangkok (Thái Lan) là một trong những thành phố có diện tích không gian xanh công cộng bình quân đầu người thấp nhất châu Á. Tại đây, dự án phức hợp Cloud 11 của Snøhetta rộng đến 250.000 m² đang được kiến tạo gồm các khu vườn trên cao, các thảm cỏ rộng lớn, cùng hệ thống các công viên nhỏ xen kẽ, để mang đến một “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị.

Khác biệt về chức năng và bối cảnh, nhưng những dự án của Snøhetta đều thể hiện hướng tiếp cận nhất quán: giá trị kiến trúc là tổng hòa của các yếu tố hình thức, công năng, cách sử dụng và những mối liên hệ xung quanh nó. Trong tư duy của Snøhetta, kiến trúc không phải là lĩnh vực độc lập, cũng không có một công thức thiết kế áp dụng cho mọi bối cảnh. Triết lý thực hành thiết kế được hình thành qua từng dự án, với sự hợp tác giữa nhiều chuyên ngành và quá trình đối thoại không ngừng.

Trong bối cảnh ngành kiến trúc Việt Nam đang trên đà phát triển và định hình bản sắc, sự kiện đối thoại với Snøhetta về kiến trúc, văn hóa và tương lai đô thị sẽ phần nào giúp thế hệ tương lai của ngành kiến trúc Việt tìm lời giải cho bài toán kết nối tư duy kiến trúc quốc tế với bản sắc Việt Nam.

Dự án phức hợp Cloud 11 tại Bangkok (Thái Lan) với quy mô 250.000 m², mang đến "lá phổi xanh" và không gian công cộng đột phá giữa lòng đô thị Ảnh: Snøhetta

Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam

Tại Việt Nam, khi các đô thị ngày càng mở rộng và những điểm đến mới liên tục hình thành, đó là lúc đòi hỏi quy hoạch - kiến trúc cần phải đi vào chiều sâu, vượt ra ngoài yêu cầu về diện mạo hình thức. Sức sống lâu dài của một công trình không chỉ phụ thuộc vào chất lượng thiết kế, mà còn ở khả năng hòa hợp với cảnh quan, thân thiện với môi trường, gắn kết với văn hóa địa phương và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Không gian sống không chỉ cần đẹp, mà còn phải được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảnh quan đô thị và hơn cả là kết nối với vốn văn hóa điểm đến, biết phát huy bản sắc văn hóa địa phương, biến những giá trị riêng có của mỗi vùng đất thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Tọa đàm Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk #01 × Snøhetta với chủ đề "Shared Culture, Collective Futures - Chung điểm tựa văn hóa, Cùng tạo dựng tương lai" diễn ra vào sáng 7.11 tại Hà Nội

Với định hướng đó, dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ban Quản lý Thiết kế - Tập đoàn Sun Group cùng các trường đại học chuyên ngành và các đơn vị tư vấn trong nước nhiều năm qua thường xuyên thực hiện việc thúc đẩy kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn Việt Nam bằng các dự án và hoạt động chia sẻ chuyên môn, tạo cơ hội để đội ngũ kiến trúc sư trong nước học hỏi phương pháp, kinh nghiệm quốc tế.

Thông qua Sân Đình S.T.U.D.I.O Talk #01 × Snøhetta với chủ đề “Shared Culture, Collective Futures - Chung điểm tựa văn hóa, Cùng tạo dựng tương lai”, Ban Quản lý Thiết kế - Tập đoàn Sun Group tiếp tục mở rộng không gian trao đổi giữa các kiến trúc sư, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, hướng đến cuộc đối thoại vượt qua những ranh giới địa lý và tư duy kiến trúc, đặt câu hỏi về cách các giá trị văn hóa chung và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng có thể trở thành nền tảng cho những tương lai bền vững.

Đây cũng là dịp để kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên và cộng đồng sáng tạo Việt Nam trực tiếp lắng nghe KTS Kjetil Trædal Thorsen và KTS Richard Wood chia sẻ về tư duy thiết kế Contextual conceptualism (khái niệm thiết kế liên hệ với bối cảnh), phương pháp làm việc liên ngành và kinh nghiệm kiến tạo những công trình, không gian gắn với đời sống đương đại.

Và khi tri thức được chia sẻ, tiếp nối và chuyển giao, sáng tạo kiến trúc sẽ không chỉ góp phần làm đẹp những vùng đất hôm nay, mà còn tạo nền tảng để thế hệ mai sau tiếp tục kể câu chuyện của Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại mình.