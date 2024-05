Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Cảnh giác những khóa học trải nghiệm

N HỮNG THÔNG TIN SAI SỰ THẬT

Ngày 2.4, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phát cảnh báo thông tin những kẻ xấu đã giăng "bẫy lừa" khi đăng ký tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội". Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, cơ quan này phát hiện có kẻ xấu lan truyền thông tin tuyển sinh chương trình "Học kỳ trong quân đội" với nhiều ưu đãi như: được tài trợ 100% kinh phí; tặng nhiều quà tặng, học bổng, bảo hiểm quân đội có giá trị cao…

Nhiều fanpage mạo danh Học viện Hàng không VN để quảng cáo khóa học trải nghiệm hàng không hè cho học sinh ẢNH: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN CUNG CẤP

"Đó là nội dung hoàn toàn không đúng sự thật", đại diện Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết và khuyến cáo: "Thông tin chính thức về chiêu sinh, tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2024 sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng triển khai cụ thể và thông báo bằng văn bản, đăng tải trên các kênh truyền thông, mạng xã hội chính thống do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp quản lý. Rất mong quý phụ huynh, các em học viên cẩn thận, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng bị lừa đảo, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra".

Đại diện Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng thông tin một số kênh để liên lạc về chương trình "Học kỳ trong quân đội" như: số điện thoại (02633822318), email (tinhdoanlamdong@gmail.com) và website (tinhdoan.lamdong.gov.vn).

Cũng mới đây, Học viện Hàng không VN (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã có bài cảnh báo lừa đảo về tình trạng giả mạo học viện này bán khóa học trải nghiệm hàng không hè cho học sinh.

Cụ thể, xuất hiện một số fanpage như: Trải nghiệm hàng không VN, Trải nghiệm - Hàng không quốc gia 2024… mạo danh Học viện Hàng không VN để quảng cáo về hoạt động trải nghiệm cho các em nhỏ.

Trong một bài viết do fanpage "Trải nghiệm hàng không VN" đăng tải, có đoạn: "Nuôi dưỡng ước mơ, chinh phục bầu trời. Trung tâm Huấn luyện bay FTC kết hợp cùng Học viện Hàng không VN tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho các em nhỏ. Tham gia khóa trải nghiệm, bé được thực hành thực tế, sẽ được giới thiệu về các bộ phận vị trí trong ngành hàng không; khám phá và nghe giới thiệu về tàu bay; trải nghiệm thực tế ảo tại phòng E-Lab để hiểu rõ hơn về ngành nghề; tham quan trải nghiệm các phòng thực hành của Khoa kỹ thuật hàng không, kiểm soát viên không lưu điều hành bay, an ninh hàng không; trải nghiệm xử lý tình huống giả lập an toàn bay…".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Học viện Hàng không VN, những fanpage như "Trải nghiệm hàng không VN", "Trải nghiệm - Hàng không quốc gia 2024"… đang mạo danh học viện.

Ông Tùng cho biết: "Kẻ xấu dùng thủ đoạn hết sức tinh vi là lấy toàn bộ logo, bài viết, hình ảnh... được copy từ trang web, Facebook, fanpage chính thức của học viện để tạo lòng tin với khách hàng. Qua đó, bán các khóa học trải nghiệm hàng không cho học sinh vào dịp hè".

Theo ông Tùng: "Hiện tại, học viện không có khóa học trải nghiệm hàng không hè nào cho học sinh. Tất cả các thông tin tuyển sinh chính quy tập trung, tuyển sinh ngắn hạn, các khóa học chuyên môn của học viện đều được thông báo trên fanpage duy nhất của học viện: https://www.facebook.com/hvhangkhongvietnam (có tích xanh) và website (vaa.edu.vn), số điện thoại tư vấn (0283842 4762), email (tuyensinh@vaa.edu.vn). Kính mong quý phụ huynh, các em học sinh, sinh viên đề cao cảnh giác để tránh bị lừa".

C ẦN CẢNH GIÁC

Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng trở thành nạn nhân của chiêu mạo danh này. Suốt thời gian qua, trường này đã cảnh báo chương trình "Em là bác sĩ nhí đại học y dược TP.HCM" là giả mạo.

Một fanpage mạo danh Trường ĐH Y Dược TP.HCM quảng cáo chương trình trái phép ẢNH: TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM CUNG CẤP

Cụ thể, trên Facebook hiện nay có hàng loạt fanpage thông báo về chương trình có tên "Em là bác sĩ nhí đại học y dược TP.HCM".

Chị Dương Thị Thu Hà (32 tuổi), ngụ ở chung cư PiCity High Park (Q.12, TP.HCM), cho biết đã tưởng những thông tin trên các fanpage ấy là sự thật nên đăng ký cho con 8 tuổi tham gia.

Chị Hà kể: "Khi tôi liên hệ, đại diện fanpage cho rằng đây là chương trình của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Tôi thấy fanpage đăng những hình ảnh, video của trường nên tin tưởng tuyệt đối. Họ thông tin nhiều quyền lợi nếu tham gia như: nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình bác sĩ nhí và giấy khen vinh danh, được tặng học bổng Búp Măng Non trị giá 15 triệu đồng, tặng ba lô, xe đạp mini, gói bảo hiểm y tế, tiếng Anh… Sau đó tôi thử tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết những fanpage ấy mạo danh. Suýt bị lừa tiền".

Trao đổi với Thanh Niên ngày 3.4, đại diện Trường ĐH Y Dược TP.HCM khẳng định đơn vị này không tổ chức chương trình "Em là bác sĩ nhí đại học y dược TP.HCM", và những thông tin quảng cáo liên quan đều là giả mạo. Trường đã và đang tiến hành xác minh, làm rõ cá nhân, đơn vị sử dụng danh nghĩa của trường để tổ chức chương trình trái phép. Trường mong muốn mọi người, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ cảnh giác với những "bẫy lừa" để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Theo chuyên gia kỹ năng sống Lê Hồ Bích Ngân, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (TP.HCM), nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền để đăng ký những khóa học tập hay trải nghiệm vì muốn con có môi trường học tập những kỹ năng mới. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng tâm lý này để lập ra "bẫy lừa" bằng những fanpage mạo danh các tổ chức, đơn vị uy tín.

"Kẻ xấu rất tinh vi khi lập fanpage đăng hình ảnh, video, thông tin giống như các đơn vị, tổ chức uy tín nên dễ lừa người có nhu cầu. Thực tế có không ít nạn nhân sập bẫy lừa", chị Ngân nói và khuyên: "Mỗi khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm, kỹ năng… phụ huynh đừng vội tin tưởng những fanpage trên Facebook. Nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường, đơn vị… để hỏi, xác minh rõ ràng. Mọi việc đăng ký cần thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến, chuyển khoản. Và khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần đăng bài lên tiếng, báo cơ quan chức năng". (còn tiếp)