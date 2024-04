Mở nước khẩn cấp cho người dân tại chung cư 24AB

Liên quan đến bài phản ánh "Cư dân ở TP.HCM kêu cứu vì ban quản trị lộng quyền" đăng chiều 25.4, sáng 26.4, UBND Q.Bình Thạnh phối hợp UBND P.25, Ban Quản lý chung cư 24AB (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã phá niêm phong, mở nước sinh hoạt cho căn hộ A9.4 của chị L.T.T.Tr.

UBND Q.Bình Thạnh, UBND P.25 phối hợp Ban Quản lý chung cư 24AB mở nước sinh hoạt cho gia đình chị Tr. sáng 26.4 MÃ PHONG

Theo biên bản làm việc, nguyên nhân Ban Quản lý chung cư 24AB mở nước trở lại cho căn hộ A9.4 do "có mạnh thường quân" (không biết tên – PV) đã đóng 6,3 triệu tiền phí bảo trì giúp cho gia đình chị Tr. Tiếp xúc với PV Thanh Niên, chị Tr. cho hay, gia đình chị không thiếu tiền, sẽ đóng phí bảo trì nếu Ban Quản trị chung cư 24AB chi quỹ bảo trì vào đúng mục đích, minh bạch với cư dân.

Tủ kỹ thuật nhà chị Tr. bị khóa, niêm phong để cắt nguồn nước sinh hoạt từ ngày 10.1.2023 MÃ PHONG

Chị Tr. thắc mắc: "Nguyên nhân ban quản lý mở nước là do có người đóng tiền giúp gia đình tôi, chứ không phải thực hiện theo quyết định của TAND Q.Bình Thạnh. Vậy Ban Quản trị, Ban Quản lý chung cư 24AB có thực hiện theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Q.Bình Thạnh ngày 5.2.2024 không?". Theo chị Tr., nếu Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư 24AB không thực hiện quyết định của TAND Q.Bình Thạnh thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào?

Bị Ban Quản trị, Ban Quản lý chung cư 24AB cắt nước hơn 1 năm MÃ PHONG

Như Báo Thanh Niên phản ánh, từ ngày 10.1.2023 - 25.4.2024, nhà chị Tr. bị Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư 24AB cắt nước sinh hoạt. Nhiều lần chị Tr. yêu cầu ban quản lý, ban quản trị và nhờ chính quyền địa phương can thiệp mở nước nhưng vẫn không được giải quyết. Ngày 19.5.2023, chị Tr. đã nộp đơn khởi kiện Ban Quản trị chung cư 24AB, đại diện là bà Hoàng Thị Mai (Trưởng Ban Quản trị chung cư 24AB) và Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia (Công ty An Gia - Ban Quản lý chung cư) ra TAND Q.Bình Thạnh.

Ngày 5.2.2024, TAND Bình Thạnh đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. TAND Q.Bình Thạnh buộc Ban Quản trị chung cư 24AB và Công ty An Gia mở nước sinh hoạt lại cho gia đình chị Tr. cho đến khi có quyết định của tòa. Quyết định có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Ngày 15.3, Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh chủ trì buổi làm việc để thực hiện quyết định của TAND Q.Bình Thạnh buộc Ban Quản trị chung cư 24AB và Công ty An Gia mở nước trở lại cho căn hộ chị Tr. Buổi làm việc có đại diện chính quyền địa phương và các bên liên quan. Tại buổi làm việc, Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư 24AB lấy lý do thực hiện theo nội quy chung cư nên không mở nước cho gia đình chị Tr.