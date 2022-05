Mở phiên tòa giả định trong nhà trường giúp học sinh hiểu rõ về luật pháp

Theo cáo trạng giả định, khoảng 20 giờ ngày 4.2.2022, Trần Âu (16 tuổi, trú tại P.Nguyễn Nghiêm, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) gọi điện thoại cho Nguyễn An (ngụ cùng phường với Âu) nhờ mua ma túy nhưng An bảo không có.

2 giờ sau, Âu lại điện thoại hẹn gặp An nhờ đưa đi mua ma túy. Cả hai gặp nhau, Âu đưa An 1 triệu đồng rồi cùng đến khu vực gần Trường THCS Nguyễn Nghiêm gặp một thanh niên đeo khẩu trang che mặt (hiện chưa xác minh được lai lịch). An đưa thanh niên lạ mặt 1 triệu đồng và nhận ma túy trước khi người này bỏ đi.

Âu chở An đến khu vực nhà văn hóa tổ dân phố 1, P.Nguyễn Nghiêm, nhận ma túy từ bạn giấu vào ba lô rồi cả hai chia tay. Sau đó, Âu ăn nhậu cùng nhóm bạn và đến địa bàn P.Phổ Ninh. Tại đây, Âu bị lực lượng tuần tra Công an TX.Đức Phổ phát hiện dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong ba lô của Âu mang trên người có 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Giám định sau đó xác định đấy là chất ma túy với khối lượng 0,22 gam.

Tại phiên tòa giả định, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ cho rằng, không đủ cơ sở chứng minh 2 túi ni lông An mua có phải là ma túy hay không vì Âu nhậu với nhóm bạn và đi nhiều nơi. Vì vậy, không đủ căn cứ chứng minh An là đồng phạm với Âu về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với An. Đối với thanh niên bán ma túy chưa rõ lai lịch sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau. Người bào chữa của bị cáo Âu trình bày những tình tiết giảm nhẹ tội trạng.





Căn cứ vào các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Âu 18 tháng tù giam.

Ông Nguyễn Đường, Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Vinh, cho biết nhà trường có 402 học sinh, trong đó có 55 em cha mẹ đi làm ăn xa phải sống với ông bà hay cô, dì và dượng. Phiên tòa giả định với tình huống bị cáo sống cùng ông bà vì cha mẹ làm ăn phương xa nên mắc vào tệ nạn ma túy.

"Đấy là lời nhắc nhở đối với các em, không chỉ riêng những học sinh thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ. Mục tiêu của phiên tòa giả định là tuyên truyền để học sinh không dính vào ma túy nói riêng và các tệ nạn xã hội nói chung. Qua đó, giúp các em có lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, trở thành người tốt cho xã hội",ông Đường nói.

Kết thúc phiên tòa giả định, Ban tổ chức trao 6 phần quà cho những học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.