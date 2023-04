Mô phỏng để răn đe

Ngay đến cả Bộ Quốc phòng Mỹ cho đến nay cũng chưa lần nào công khai mô phỏng Trung Quốc tấn công Đài Loan. Điều đáng được chú ý nữa ở cuộc mô phỏng của Hạ viện Mỹ là Mỹ đơn độc ứng phó cuộc tấn công của Trung Quốc chứ không có sự hậu thuẫn của bất cứ đồng minh quân sự hay đối tác chiến lược nào nữa của Mỹ.



Vấn đề Đài Loan vẫn nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung REUTERS

Tuy mô phỏng cuộc chiến tranh trong quốc hội khác biệt rất cơ bản về bản chất và mục đích với mô phỏng cuộc chiến ở Bộ Quốc phòng Mỹ, cả hai đều có hàm ý chung về nhận thức và ẩn chứa thông điệp răn đe Trung Quốc.

Nhận thức được bộc lộ ở đây là lo ngại thật sự và rất sâu sắc của phía Mỹ về việc an ninh của Đài Loan bị đe dọa bởi Trung Quốc và mức độ khó xử của Mỹ ngày càng tăng khi an ninh của Đài Loan bị đe dọa càng nhiều bởi quốc hội Mỹ từ nhiều thập niên nay đã ban hành hẳn cả bộ luật về giúp Đài Loan bảo đảm an ninh.

Gần đây, Trung Quốc nhiều lần khẳng định mạnh mẽ quyết tâm thống nhất Đài Loan bằng mọi khả năng và biện pháp. Đối với Mỹ, phương cách tốt nhất giúp Đài Loan đảm bảo được an ninh và Washington tránh được bị đẩy vào tình thế khó xử là làm sao cho để Bắc Kinh không thống nhất Đài Loan bằng vũ lực quân sự, tức là không tấn công quân sự Đài Loan.

Vì thế, thông điệp mà quốc hội Mỹ chủ ý phát đi từ việc mô phỏng trên là răn đe và cảnh báo Trung Quốc. Nội dung bao gồm Mỹ nhìn nhận vấn đề an ninh của Đài Loan là cấp thiết, mối đe dọa an ninh đối với Đài Loan là thực tế, nhưng Mỹ đã sẵn sàng ứng phó và sẽ đáp trả.