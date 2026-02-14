‘Mở pizza là thấy Tết’: Khi sen Huế bước vào trải nghiệm pizza hiện đại

Khi pizza phương Tây được thổi hồn tết Việt

Tết của người Việt đang dần thay đổi. Bên cạnh mâm cỗ truyền thống, tết còn hiện diện trong những khoảnh khắc rất đời thường: lúc cả nhà quây quần, lúc mở hộp quà, hay khi cùng nhau chia sẻ một bữa ăn ấm cúng. Tết không chỉ nằm trong nghi thức mà sống trong cảm giác sum vầy. Trong bối cảnh đó, The Pizza Company mang đến một cách "mở Tết" rất khác: Mở hộp pizza - là thấy Tết.

Cận cảnh chiếc pizza được thổi hồn tết Việt với tạo hình độc đáo, bắt mắt

Tiếp nối thành công của dòng Pizza Đặc Sản ra mắt năm 2025, Pizza Đặc Sản Sen Huế mới với tạo hình hoa sen - lấy cảm hứng từ đặc sản hạt sen Huế, đã chính thức ra mắt đúng dịp tết Nguyên đán 2026.

Vì sao lại là Sen Huế?

Sản phẩm mới cho thấy một bước tiến trong cách thương hiệu kể câu chuyện tết: bằng hình ảnh, bằng trải nghiệm và bằng cảm xúc, chính ở khoảnh khắc mở hộp pizza. Có lẽ với The Pizza Company, mỗi chiếc "pizza Tết" không chỉ để thưởng thức, mà còn để mở - mở ra câu chuyện, mở ra cảm xúc, mở ra không khí đoàn viên. Khoảnh khắc "unbox pizza" mang đến trải nghiệm háo hức như "unbox Tết", khi chiếc bánh pizza hiện ra với tạo hình hoa sen hiện diện trọn vẹn vừa lạ, vừa quen - lạ vì hiếm khi pizza được tạo hình cầu kỳ như vậy, quen vì hoa sen là hình ảnh gắn bó sâu sắc với tết và văn hóa Việt.

Tạo hình độc đáo khiến khoảnh khắc mở hộp Pizza Đặc Sản Sen Huế trở thành "nghi thức unbox Tết" với The Pizza Company

Hoa sen - từ lâu gắn liền với sự thanh khiết, sum vầy và may mắn - được The Pizza Company tái hiện trên chiếc pizza như một tuyên ngôn sáng tạo, để pizza trở thành phương tiện kể câu chuyện văn hóa Việt. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của dòng Pizza Đặc Sản, tập trung vào việc tận dụng nền tảng ẩm thực quốc tế để tôn vinh nguyên liệu và biểu tượng bản địa.

Điểm nhấn của sản phẩm không chỉ nằm ở sự kết hợp nguyên liệu, mà ở cách hoa sen được "thiết kế lại" trên nền pizza quốc tế

Pizza Đặc Sản và nỗ lực gắn kết văn hóa

Sau nhiều dấu ấn đáng nhớ với Pizza Trái Sầu Riêng Phong Điền (Cần Thơ), Pizza Seafood Pesto Xanh với hạt điều Bình Phước hay Pizza 4 Cheese Dừa Non Mật Hoa Dừa Trà Vinh, hành trình ẩm thực tiếp tục được nối dài với Pizza Đặc Sản Sen Huế.

Với hai lựa chọn Pizza Cá Hồi Hạt Sen và Pizza Gà Hạt Sen, bữa ăn ngày tết đã có thêm những lựa chọn mới lạ mà vẫn mang dấu ấn truyền thống tết Việt. Đây cũng là lời khẳng định cho tham vọng dài hạn của The Pizza Company, nhằm biến mỗi sản phẩm thành "chuyến đi" ẩm thực. Và khi văn hóa được đặt vào trung tâm của trải nghiệm, The Pizza Company cho thấy tết không nhất thiết phải gắn với những khuôn mẫu cũ, mà có thể là một sự giao thoa đầy cảm xúc.

Bên cạnh việc cho ra mắt dòng sản phẩm mới, The Pizza Company còn mang tinh thần tết Huế vào không gian nhiều hàng thông qua những chi tiết trang trí như hoa giấy Thanh Tiên, hoa sen giấy, sắc màu tết truyền thống được tái hiện trong một không gian pizza tưởng chừng rất Tây.

Không gian ấm cúng đậm bản sắc Việt tại nhà hàng The Pizza Company những ngày trước tết

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sự hiện diện của tết trong mỗi gia đình cũng dần thay đổi. Những chuẩn mực cũ được giản lược, nhường chỗ cho sự linh hoạt và những lựa chọn gần gũi hơn với nhịp sống hôm nay. Nhưng dù hình thức có khác đi, cảm giác sum vầy thì vẫn vẹn nguyên. Đó là khoảnh khắc mọi người cùng ngồi lại trong bữa ăn, kể nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua. Và đôi khi, giữa những điều tưởng chừng rất đời thường ấy, chỉ cần mở ra một hộp pizza quen thuộc, ta bỗng nhận ra: Tết đã ở đó, rất gần.