Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác

Tại cuộc tiếp, hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Trong đó, hợp tác KH-CN, trụ cột mới của quan hệ hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, bán dẫn… được đẩy mạnh và có nhiều tiến triển với các dự án cụ thể; hợp tác văn hóa, địa phương và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Tập đoàn Meiko, tỉnh Kanagawa Ảnh: TTXVN

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Nhật Bản; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực; chúc Việt Nam tổ chức thành công Năm Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các nguyên Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản vừa được thông qua. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác giữa hai nước, gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế; mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nguyên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược, tự cường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác địa phương là kênh quan trọng

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dự chiêu đãi của Thống đốc Kuroiwa Yuji, thăm Công ty Meiko, tham quan Triển lãm Điêu khắc Việt - Nhật và dự Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm tỉnh Kanagawa; hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương cùng bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ VH-TT-DL trong chuyến thăm lần này, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên các lĩnh vực của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, phù hợp định hướng phát triển của cả hai nước. Hai bên xác định hợp tác địa phương là kênh quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thống đốc tỉnh Kanagawa thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có thông qua đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; ủng hộ doanh nghiệp của tỉnh tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi xanh… Kanagawa tiếp tục thúc đẩy hợp y tế và chăm sóc sức khỏe, phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe ME-BYO giúp nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Kanagawa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Thống đốc Kuroiwa Yuji nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh Kanagawa lần đầu tiên. Thông tin về tình hình hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết hiện có gần 40 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh. Kanagawa tự hào là nơi tổ chức lễ hội lớn nhất của Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời cũng tự hào đã tổ chức lễ hội tại Hà Nội từ năm 2018 với sự tham dự đông đảo của người dân Hà Nội.

Thống đốc Kuroiwa Yuji nhấn mạnh Kanagawa là trung tâm sản xuất vệ tinh nhân tạo hàng đầu Nhật Bản; khẳng định mong muốn hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…, tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động chất lượng cao, thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang làm việc tại tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Bộ VH-TT-DL; trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

Cũng trong ngày 10.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo; đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake; ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama. Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam với sự tin cậy chính trị cao. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026 - 2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.