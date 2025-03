Lần đầu tiên Tổng Bí thư thăm Ban Thư ký ASEAN

Từ ngày 9 - 13.3, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly sẽ thăm cấp nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore.

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư ta tới Indonesia sau gần 8 năm, tới Singapore sau gần 13 năm và là chuyến thăm lịch sử, cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư ta thăm Ban Thư ký ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly ẢNH: TTXVN

"Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, dấu mốc lịch sử khởi đầu cho tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Theo Thứ trưởng, chuyến thăm thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam: độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Đồng thời, chuyến thăm còn nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo.

"Tôi tin rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư sẽ đặt nền móng, mở ra những không gian hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam với Indonesia, Singapore và ASEAN, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào tiến trình phát triển của mỗi nước, vào quá trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh

Với vai trò là thành viên tích cực trong ASEAN, việc thắt chặt quan hệ song phương giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore không chỉ mang lại lợi ích cho từng quốc gia mà còn góp phần vào sự phát triển chung của ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Những thành tựu nổi bật trong quan hệ của Việt Nam với Indonesia, Singapore và ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Indonesia và Singapore là những đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: BNG

"Những năm qua, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và hai nước ngày càng được củng cố, hợp tác trên mọi lĩnh vực và đạt nhiều thành quả quan trọng", Thứ trưởng khẳng định.

Indonesia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1955. Quan hệ song phương không ngừng phát triển, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, thể hiện qua các chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo, Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto tới Việt Nam và các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước tại các diễn đàn quốc tế như APEC, G20.

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - giáo dục và giao lưu nhân dân đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 16,7 tỉ USD vào năm 2024, đưa Indonesia trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Với Singapore, quan hệ song phương cũng có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt sau khi thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2013. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ hai trên thế giới, với 18 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thu hút hơn 18,7 tỉ USD vốn đầu tư và tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Việt Nam cũng có 153 dự án đầu tư tại Singapore, tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD.

Kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 ước đạt 10,3 tỉ USD. Hợp tác quốc phòng - an ninh cũng được chú trọng với việc ký kết Hiệp định hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mới như an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

"Đây là những thành quả quan trọng góp phần vào các thành tựu phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất", ông Cường khẳng định.

Với ASEAN, theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, 3 thập kỷ kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần củng cố khối đoàn kết, phát triển và mở rộng tổ chức.

Việt Nam luôn ưu tiên duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, đặc biệt trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 khi Việt Nam dẫn dắt khối vượt qua đại dịch Covid-19 với chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng".

Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các quyết sách chiến lược của ASEAN. Ngoài ra, Việt Nam còn đóng vai trò cầu nối giúp ASEAN mở rộng quan hệ đối ngoại.