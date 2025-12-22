Mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh vùng biên giới

Giữa nhịp sống của thời đại số, công nghệ thông tin đã trở thành "chìa khóa" mở ra cánh cửa tri thức. Chỉ với một cú "click chuột", học sinh có thể bước vào kho tàng kiến thức vô tận, tiếp cận những bài giảng sinh động, những phương pháp học tập hiện đại. Máy tính ngày nay không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành của học tập, sáng tạo và hội nhập.

Thế nhưng, ở nhiều trường học vùng sâu, vùng biên giới như Lộc Thịnh, khoảng cách công nghệ vẫn là một thực tế hiện hữu. Trong nhiều năm qua, phòng tin học của trường chỉ có vài máy tính cũ, xuống cấp. Mỗi tiết học, ba đến bốn học sinh phải thay nhau thực hành trên một thiết bị. Những bài học về công nghệ thông tin vì thế chưa thể trọn vẹn, còn học sinh thì thiếu cơ hội được tiếp xúc đầy đủ với kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Việc được ngồi trước một chiếc máy tính riêng, tự tay gõ từng dòng chữ, thao tác từng bài thực hành với nhiều em học sinh nơi đây là một ước mơ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng xa xỉ.

"Máy tính về vùng biên" - gieo hạt mầm tri thức công nghệ

Xuất phát từ thực tế ấy, tiếp nối hành trình "Thắp tri thức - Sáng tương lai" năm 2025, Tập đoàn Tiến Phước đã phối hợp cùng Fly to Sky Charity triển khai chương trình "Máy tính về vùng biên" tại Trường TH & THCS Lộc Thịnh, thuộc xã Lộc Ninh - Bình Phước cũ (nay là xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ông Trần Hải Nam (áo đỏ) đại diện Tập đoàn Tiến Phước trao tặng biểu trưng cho Ban Giám hiệu Trường Lộc Thịnh (ngoài cùng bên phải)

Theo đó, 30 bộ máy tính PC được trang bị nhằm bổ sung cho phòng tin học của trường, giúp mỗi học sinh có cơ hội thực hành trên một máy. Đồng thời, 2 màn hình TV 65 inch cũng được trao tặng để hỗ trợ giáo viên giảng dạy các môn học khác, tăng tính trực quan, sinh động trong mỗi tiết học.

Không ồn ào, không phô trương, những thiết bị được trao đi mang theo một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: tri thức chỉ thực sự lan tỏa khi mọi đứa trẻ đều có cơ hội tiếp cận công bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Nam, Giám đốc tài chính Tập đoàn Tiến Phước, chia sẻ: Tập đoàn luôn ý thức rằng giáo dục không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

"Việc hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ học tập, luôn được chúng tôi xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Những bộ máy tính hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng chúng tôi hy vọng có thể góp thêm điều kiện để các em học sinh sớm tiếp cận công nghệ thông tin, có nền tảng vững vàng hơn cho tương lai", ông Nam nói.

Ông Lê Thỉnh (áo xanh) – Phó chủ tịch xã Lộc Thành trao thư cảm ơn cho đại diện chương trình “Máy tính về vùng biên”

Những món quà mở ra niềm tin và hy vọng

Đón nhận món quà đầy ý nghĩa, thầy Hoàng Phúc Quang, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Lộc Thịnh, không giấu được xúc động. Theo thầy Quang, chương trình "Máy tính về vùng biên" không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp đối với giáo dục vùng biên giới - nơi vẫn còn nhiều thiếu thốn.

"Sự hỗ trợ quý báu này là nguồn động viên to lớn đối với tập thể nhà trường, giúp chúng tôi từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua đó, học sinh có thêm điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin một cách bài bản, hiệu quả", thầy Quang chia sẻ.

Đại diện Ban giám hiệu cũng cam kết nhà trường sẽ quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các trang thiết bị được tài trợ, coi đây là động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực dạy tốt, học tốt trong thời gian tới.

Học sinh hào hứng trải nghiệm máy tính và theo dõi kết quả ngay trên màn hình TV 65 inch

Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt các em học sinh. Em Lâm Thị Pay, học sinh lớp 4, rụt rè nhưng ánh mắt lấp lánh khi lần đầu được thực hành trên chiếc máy tính mới. Pay chia sẻ, gia đình em không có máy tính, nên chỉ khi đến trường em mới có cơ hội làm quen với môn tin học.

"Em chưa dùng thành thạo lắm, nhưng em rất vui. Em sẽ cố gắng học để biết dùng máy tính giỏi hơn", lời nói mộc mạc của Pay khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mỗi học sinh được thực hành trên một máy tính sẽ giúp tăng hiệu quả học tập môn tin học

Từ những chiếc máy tính được trao đi ở vùng biên hôm nay, một hành trình mới đang được mở ra. Đó không chỉ là hành trình của công nghệ, mà là hành trình của niềm tin, của hy vọng và của những ước mơ đang từng ngày được nuôi dưỡng.

Chương trình "Máy tính về vùng biên" một lần nữa cho thấy tinh thần "lan tỏa tri thức" mà Tập đoàn Tiến Phước kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua. Bởi đôi khi, chỉ cần một cú "click chuột" đúng lúc, tương lai của một đứa trẻ cũng có thể rẽ sang một hướng khác, rộng mở và nhiều ánh sáng hơn.