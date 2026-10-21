Mở rộng điều tra vụ án Hải SaPa TV, bắt tạm giam thêm 2 bị can

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (45 tuổi) và Đỗ Kim Chung (34 tuổi; cùng trú tại P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Bị can Đỗ Kim Chung và Lê Thanh Hiển bị khởi tố vì liên quan vụ án Hải SaPa TV ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hai bị can này là kế toán và thủ quỹ của Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam (viết tắt là Công ty Hoàng Nam), bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 bộ luật Hình sự.

Động thái tố tụng nêu trên được thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan Hải SaPa TV (tức Vũ Hoàng Hải, 40 tuổi, trú P.Lào Cai, Lào Cai) và Công ty Hoàng Nam.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải về tội lừa dối khách hàng. Đồng thời khởi tố Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ của Hải) về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ điều tra, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm "Thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất". Tiếp đó, Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản tây bắc và in logo của Hải Sapa TV" để bán ra thị trường.

Cơ quan công an xác định, trong giai đoạn năm 2022 - 2025, Tuyên đã mua của Công ty Hoàng Nam số lượng "Thịt trâu sấy khô tê cay" với số tiền 30 tỉ đồng để bán ra thị trường.

Các bị can Hải SaPa TV, Tuyên và Hà (từ trái qua)

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hải SaPa TV thừa nhận đổi tên thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành 'đặc sản Tây Bắc' để bán

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hải SaPa sau khi tốt nghiệp phổ thông, bắt đầu công việc lái xe, phục vụ du khách tới thị trấn Sa Pa hay những làng bản khác trong Lào Cai.

Năm 2011, Hải bắt đầu đăng tải những video đầu tiên, giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực của người dân vùng núi Tây Bắc. Các clip sau đó nhận được sự quan tâm của nhiều người, giúp Hải SaPa trở thành cái tên được quan tâm.

Kênh TikTok "Hải SaPa TV" đạt hơn 5,2 triệu lượt theo dõi và hơn 45,6 triệu lượt thích. Ngoài việc đăng tải các clip, đây còn là nơi nhà sáng tạo nội dung gắn đường link liên kết, kinh doanh các đặc sản vùng Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, miến dong khoai sâm…