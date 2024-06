Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cao su Đắk Lắk: Khởi tố ông Huỳnh Bảo Minh

Ngày 6.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Bảo Minh về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk) được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố ngày 21.7.2023.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2009, ông Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt 11,17 tỉ đồng của công ty này, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích "rửa tiền".



Ông Minh là con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk), Võ Tiến Hùng (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk), Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk; cựu kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk) và Huỳnh Văn Toàn (cựu Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk) cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Văn Đức Lư (bìa trái), cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk CÔNG AN ĐẮK LẮK

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan khác trong vụ án.