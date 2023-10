Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini: Công an triệu tập nhiều cán bộ

Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo công tác quý 3 do Bộ Công an tổ chức chiều 2.10, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân), cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc.

Theo đó, cơ quan điều tra đã triệu tập khoảng 6 - 7 người trước đây là cán bộ của Q.Thanh Xuân, công tác từ năm 2015.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã triệu tập 6 - 7 cán bộ công tác ở Q.Thanh Xuân, công tác từ năm 2015 đến làm việc KIẾN TRẦN

Về câu hỏi cơ quan điều tra có mời những cán bộ thuộc nhóm quản lý nhà nước như ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội (trước kia giữ cương vị Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân rồi đến Bí thư Quận ủy Thanh Xuân...), lên làm việc chưa, thiếu tướng Tùng khẳng định tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc.

"Quan trọng là thời điểm cũ (cán bộ cũ ở Q.Thanh Xuân - PV) mới đáng nói. Hiện, cơ quan chức năng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đang đương chức lên làm việc", ông Tùng cho biết thêm.

Trước đó, tại buổi họp báo, ông Tùng cho biết, liên quan vụ cháy chung cư mini 9 tầng, ngày 13.9, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ông Minh là chủ đầu tư chung cư mini này.

Cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này, đồng thời mở rộng diện điều tra xem đối tượng Nghiêm Quang Minh có đồng phạm hay không; điều tra mở rộng xem liên quan đến nhóm quản lý nhà nước có vi phạm gì không, nếu có thì có đủ căn cứ xử lý hình sự không. Việc điều tra, xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 12.9, chung cư mini ở phố Khương Hạ bị cháy làm 56 người chết, 37 người bị thương. Theo Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD ngày 11.3.2015 do Phó chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (hiện đã nghỉ hưu) ký, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, có chiều cao 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã xây công trình thành 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Trả lời báo chí tối 13.9, ông Đặng Hồng Thái xác nhận, khi chủ nhà xây dựng sai phép ông đã có 2 văn bản chỉ đạo xử phạt. Theo ông Thái, ông đã ra quyết định cưỡng chế và giao Chủ tịch UBND P.Khương Đình thực hiện quyết định cưỡng chế, tuy nhiên, tiếp theo như thế nào thì phải kiểm tra lại.