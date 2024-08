Mở rộng hợp tác làm phim Việt Nam và Ấn Độ

Hội thảo có sự tham dự của Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Nguyễn Công Hậu, Giám đốc LHP Quốc tế TP.HCM Phạm Minh Toàn, cùng các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên của 2 nước.



Cầu nối văn hóa, du lịch

Tại hội thảo, ông Madan Mohan Sethi nhấn mạnh: "Bollywood sản xuất hơn 2.000 bộ phim/năm, là một ngành công nghiệp nổi tiếng toàn cầu. VN cũng là quốc gia có nhiều giá trị văn hóa cần lan tỏa. Chúng tôi muốn ghi lại những nét văn hóa, lịch sử, truyền thống VN để giới thiệu đến Ấn Độ và sẽ hỗ trợ các đoàn phim sang VN dễ tiếp cận các địa điểm quay phim hơn. Hy vọng sự giao thoa điện ảnh giữa 2 nước sẽ tốt và sâu rộng hơn trong tương lai".

Nhà sản xuất Captain Rahul Bali nhận định: "VN là nơi các hãng phim Ấn muốn đến để làm phim. Tôi tin 2 nền điện ảnh Ấn - Việt sẽ có nhiều sản phẩm hợp tác trong thời gian sắp tới. Sự kết nối điện ảnh của 2 quốc gia là quan trọng".

Các nhà sản xuất, đạo diễn của Ấn Độ và VN tham gia hội thảo ẢNH: Đ.T

Nhà làm phim Umesh Bansal cho rằng: "Thế giới ngày càng hướng về phương Đông, trong đó có cả văn hóa và dĩ nhiên không thể thiếu điện ảnh. Khi đến VN, tôi thấy đây là quốc gia có nhiều tiềm năng. Một số phim Ấn cũng được khán giả Việt ưa thích. Muốn đưa phim VN sang Ấn thì cần nhắm vào nhiều thị trường khác nhau ở Ấn. Đầu tiên 2 nước phải có sự hợp tác chặt chẽ, sau đó sẽ tìm ra con đường tiếp cận".

Trong khi đó, nhà sản xuất phim Võ Thanh Hòa đặt vấn đề về sự hợp tác làm phim, làm thế nào để điện ảnh 2 nước có thể thu hút khán giả Ấn và Việt, cách chuyển tải phim Việt sang Ấn và ngược lại…

Nữ diễn viên Avika Gor (đóng chính phim Cô dâu 8 tuổi) đưa ý kiến: "Đây là lần thứ 5 tôi đến VN và rất yêu đất nước các bạn. Tôi cũng hiểu đôi chút về điện ảnh Việt. Tôi cũng đang là nhà sản xuất nên rất cần sự hỗ trợ của nhiều ngành. Rào cản duy nhất là xu hướng làm phim của Ấn khác VN nên hợp tác 2 bên sẽ giúp hiểu nhau hơn. Tôi hy vọng sẽ tham gia một bộ phim VN trong tương lai".

"Khi có câu chuyện hay, chất lượng, tạo cảm xúc về tình yêu, tình cảm gia đình thì phim sẽ dễ tiếp cận khán giả hơn", ý kiến nhà sản xuất Tường Vi (CJ HK Entertainment, từng làm phim Mai, Nhà bà Nữ) cũng nhận được nhiều sự đồng thuận tại hội thảo.

Khai thác thị trường phim hơn 1,4 tỉ dân

Giám đốc LHP Quốc tế TP.HCM Phạm Minh Toàn nêu: "Ấn Độ là thị trường cực lớn với hơn 1,4 tỉ dân, nếu biết khai thác sẽ đạt được nhiều thành công. Chi phí sản xuất phim ở Ấn luôn thấp hơn các nước phương Tây, đây là sự thuận lợi cho các nhà làm phim Việt. Ấn Độ còn nhiều hãng phim ngoài Bollywood và đứng vào top thế giới về công nghệ nên các nhà làm phim sẽ có nhiều cơ hội, thuận lợi".

Poster phim Love in Vietnam ẢNH: BTC

Ông Madan Mohan Sethi cho biết: "Một năm trước tôi có làm việc với chính quyền TP.Nha Trang và các nhà làm phim Hàn Quốc. Chính phủ VN đang hỗ trợ các đoàn phim để qua đó thu hút khách du lịch. Tôi mong chính phủ VN sẽ đồng hành nhiều hơn nữa để qua chiếc cầu nối điện ảnh sẽ thu hút nhiều du khách hơn".

Nhà sản xuất, phát hành Jame Sơn (CEO của BHD Star) nhận định: "Không có rào cản nào về việc phát hành phim tại VN. Việc kiểm duyệt cũng không gặp vấn đề gì, chỉ không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật VN là được chấp nhận".

Trong khuôn khổ hội thảo, ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất phim Love in Vietnam, cho biết: "Love in Vietnam là tác phẩm hợp tác đầu tiên giữa VN và Ấn Độ, kể câu chuyện tình giữa cô gái Việt (Khả Ngân đóng) và chàng trai Ấn (Shantanu Maheshwari thủ vai). Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Nam là những địa điểm quay phim này. Phim do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ hỗ trợ, có kinh phí lên đến 4 triệu USD, khởi quay vào tháng 9 tới và dự kiến ra rạp 2 nước vào năm sau". Love in Vietnam là dự án do ê kíp của Ấn Độ thực hiện với Rahhat Shah Kazmi giữ vai trò đạo diễn - biên kịch và Captain Rahul Bali phụ trách sản xuất.

Các nhà làm phim Ấn Độ cũng xác nhận sẽ triển khai quay một phim hài và một phim hành động tại hang Sơn Đoòng nhưng chưa công bố tên phim cùng diễn viên.