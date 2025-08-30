Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mở rộng kết nối khu vực, Vietjet mở bán vé bay thẳng giữa TP.HCM và Manila (Philippines)

Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
30/08/2025 15:09 GMT+7

Vietjet mở bán vé trên đường bay thẳng kết nối kết TP.HCM, Việt Nam với thủ đô Manila, Philippines. Đường bay TP.HCM - Manila bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 22.11.2025 với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, tiếp tục mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện giữa hai thành phố, hai trung tâm kinh tế năng động hàng đầu khu vực, mở rộng kết nối toàn cầu.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 23 giờ 05 phút vào các ngày thứ hai, tư, năm, bảy và chủ nhật, hạ cánh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) lúc 2. giờ 50 phút sáng hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Manila vào 3 giờ 45 phút sáng thứ hai, ba, năm, sáu và chủ nhật, hạ cánh tại TP.HCM lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày.

Mở rộng kết nối khu vực, Vietjet mở bán vé bay thẳng giữa TP.HCM và Manila (Philippines) - Ảnh 1.

TP.HCM - Manila là đường bay đầu tiên của Vietjet kết nối Việt Nam với Philippines, không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế, đầu tư… Manila là thủ đô của "Quần đảo nụ cười" Philippines, được biết đến như một trong những thành phố sôi động bậc nhất Đông Nam Á. Từ Manila, du khách còn dễ dàng tiếp nối đến những điểm đến nổi tiếng khác của Philippines như đảo Boracay, Palawan, Cebu… Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế và du lịch lớn của Việt Nam, nổi bật với nhịp sống hiện đại, năng động, văn hoá và ẩm thực phong phú, cùng vị trí kết nối thuận tiện khắp Việt Nam và quốc tế.

Chào mừng đường bay mới, Vietjet dành tặng người dân và du khách chương trình khuyến mãi hấp dẫn với giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Vé khuyến mãi được mở bán từ 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 mỗi ngày tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, với thời gian bay thuận tiện từ ngày 22.11.2025 đến 29.3.2026 (*).

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet để thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon của ẩm thực Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Đường bay TP.HCM - Manila đường bay thẳng sân bay Tân Sơn Nhất Vietjet air Phi hành đoàn sân bay quốc tế Ninoy Aquino
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận