Mở rộng miễn học phí với học sinh dân lập, tư thục

Sáng 17.4, tiếp tục phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Cần hơn 116.000 tỉ đồng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, tại dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề xuất quy định thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Cùng đó là cơ chế, chính sách thực hiện việc này.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất 2 chính sách hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ khi đến trường.

Về hỗ trợ chi phí học tập, Chính phủ đề nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ chi phí học tập bao gồm cả trẻ mẫu giáo đang học tại các trường mầm non dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội quy định nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa so với quy định hiện hành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Cùng đó, Chính phủ cũng đề nghị quy định chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút, ưu đãi với giáo viên mầm non; đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non để thực hiện chính sách phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Về nguồn lực thực hiện chính sách, dự kiến, tổng dự toán kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 3 - 5 tuổi (giai đoạn 2026 - 2030) là 116.314 tỉ đồng.

Trong đó, kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em mẫu giáo (hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa) là 1.062 tỉ đồng/năm. Kinh phí hỗ trợ tuyển dụng giáo viên mẫu giáo là 2.827,6 tỉ đồng. Kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện phổ cập là 3.296,8 tỉ đồng/năm. Kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất là 91.872,5 tỉ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo rất cần thiết ẢNH: GIA HÂN

Trình Quốc hội nghị quyết miễn học phí cho học sinh cả nước

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra cho rằng, hiện nay chính sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mầm non theo quy định của luật Giáo dục và nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định này.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ông Vinh cho biết, theo tờ trình của Chính phủ, để triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi, Nhà nước phải bảo đảm nguồn tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, bổ sung đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết có thuộc 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo hay không. Cùng đó, việc dành nguồn lực chi cho giáo dục mầm non sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Ông Vinh cũng cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất kiến nghị nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết do ngân sách T.Ư hỗ trợ tăng thêm ngoài 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng băn khoăn lý do chỉ bổ sung đối tượng hỗ trợ học phí với trẻ mầm non ở khu công nghiệp mà không mở rộng tất cả trẻ mầm non khối dân lập, tư thục. Việc giới hạn đối tượng như có hợp đồng làm việc mà dự thảo nêu sẽ gây khó khăn cho thực thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi bày tỏ đồng tình rất cao với chính sách đề xuất và cho rằng, không nên băn khoăn nguồn lực. "Nếu cần thiết thì 100.000 tỉ, thậm chí 1 triệu tỉ cũng phải làm", ông Mãi nhấn mạnh.

Giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau khi Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lập cả nước từ năm học 2025 - 2026, cũng đã có kết luận yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Bộ GD-ĐT, mở rộng đối tượng miễn học phí đối với học sinh từ mầm non tới trung học phổ thông tại các trường dân lập, tư thục.

Theo đó, học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định. Bộ GD-ĐT đang soạn thảo nghị quyết của Quốc hội về việc miễn học phí, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tuần này.