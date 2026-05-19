Mở rộng Nhà ga T2 Đà Nẵng: Điểm sáng mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không

Được khởi công vào năm 2015, dự án Nhà ga T2 thi công thần tốc chỉ trong vòng 18 tháng và chính thức đi vào vận hành ngày 19.5.2017, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Nhà ga hướng đến không ngừng nâng tầm trải nghiệm hành khách với thiết kế giao hòa với thiên nhiên, đưa không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa vào trong từng điểm chạm

Tiếp nối nền tảng vững chắc đó, Nhà ga T2 không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế là điểm sáng trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không khi trở thành nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026.

Dự án mở rộng T2 chính là cam kết mạnh mẽ của AHT trong việc kiến tạo không gian hiện đại, tiện nghi, đậm đà bản sắc văn hóa cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hiếu khách của con người miền Trung.

Giải quyết bài toán hạ tầng trước đà tăng trưởng

Quyết định đầu tư mở rộng T2 dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về dữ liệu tăng trưởng mạnh mẽ của Đà Nẵng.

Theo số liệu vận hành thực tế, năm 2019 Nhà ga T2 đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế (4 triệu lượt khách).

Năm 2024 và 2025, lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách.

Trước thực tiễn đó, dự án mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là giải pháp cấp thiết nhằm gia tăng năng lực đón khách, mà còn là bước đi quan trọng, hiện thực hóa tầm nhìn của AHT trong việc tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và giữ vững thương hiệu 5 sao Skytrax.

Lễ khởi công mở rộng Nhà ga T2 đánh dấu bước đi đầu tiên hiện thực hóa quy hoạch 2 sân bay quốc tế trong 1 thành phố (sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai) đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Theo đó, đến năm 2030, TP.Đà Nẵng có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng du lịch dịch vụ, nền kinh tế Đà Nẵng cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng thời đóng góp vào quyết tâm tăng trưởng 2 con số của thành phố, đưa Đà Nẵng và miền Trung tiến nhanh tới vị thế trung tâm kết nối quốc tế và là trạm trung chuyển năng động của châu Á.

Sự đồng bộ của kiến trúc "Cánh chim hải âu"

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở giải pháp quy hoạch kiến trúc. AHT lựa chọn phương án thiết kế mở rộng và tái cấu trúc dựa trên ý tưởng chủ đạo Cánh chim hải âu trước đó.

Phần mái khu vực mở rộng được thiết kế mô phỏng chính xác biên dạng mái của nhà ga hiện hữu, tạo nên hình ảnh một đàn chim hải âu cùng bay lượn

Giải pháp này đảm bảo tính nhất quán cho toàn bộ nhà ga, đồng thời tối ưu hóa luồng di chuyển của hành khách.

Các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió được tích hợp sâu vào không gian nội thất, giúp hành khách giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng trên mỗi hành trình.

Dự án được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng sau mở rộng lên khoảng 21.085 m².

Cụ thể, khu vực làm thủ tục với số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ mới.

Bên trong nhà ga, ngôn ngữ thiết kế Biophilic (Kiến trúc vị nhân sinh) được áp dụng triệt để

Đặc biêt, năng lực phục vụ ra tàu bay được tối ưu hóa vượt bậc khi số lượng cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư hệ thống xử lý hành lý (BHS) thế hệ mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến.

Dự án nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030

Đồng thời, hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vi khí hậu tối ưu cho nhà ga.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty AHT chia sẻ: "Mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là lời giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn thể hiện khát vọng và cam kết của AHT trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với vị thế là nhà ga đạt chuẩn 5 sao, chúng tôi quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, kiến tạo một không gian hàng không hiện đại, an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách".