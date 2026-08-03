Mở rộng Quốc lộ 1A, bất động sản cửa ngõ phía tây thêm động lực tăng trưởng

Hạ tầng khu tây tạo động lực phát triển mới cho bất động sản

Việc mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An cũ, với quy mô dự kiến 10-12 làn xe được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng cho giao thông khu vực phía Tây TP.HCM. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông hiện hữu, đồng thời rút ngắn thời gian kết nối giữa TP.HCM với Bến Lức và các tỉnh miền Tây.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh có hạ tầng đồng bộ ngày càng rõ nét. Những dự án nằm trên các trục giao thông huyết mạch vì vậy được kỳ vọng gia tăng sức hút nhờ khả năng kết nối thuận tiện, đáp ứng nhu cầu an cư và phát triển thương mại, dịch vụ trong tương lai.

Destino Centro hưởng lợi từ vị trí trên trục kết nối chiến lược phía tây

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 1A, Destino Centro sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối trực tiếp TP.HCM với Bến Lức và các tỉnh miền Tây. Lợi thế này giúp dự án dễ dàng tiếp cận các khu vực trọng điểm như Bình Chánh, Bình Tân, trung tâm TP.HCM cùng hệ thống khu công nghiệp và trung tâm kinh tế lân cận.

Khi hạ tầng khu tây tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là kế hoạch mở rộng Quốc lộ 1A, lợi thế vị trí của Destino Centro được kỳ vọng ngày càng gia tăng. Việc nâng cấp năng lực lưu thông trên tuyến đường này sẽ tối ưu thời gian di chuyển, mở rộng khả năng kết nối giữa nơi an cư với các khu vực tập trung việc làm, dịch vụ, thương mại của thành phố.

Cất nóc tháp Cielo - dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển Destino Centro

Song hành cùng những chuyển động tích cực của hạ tầng khu vực, Destino Centro tiếp tục ghi nhận bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án. Ngày 2.8.2026 vừa qua, Chủ đầu tư Seaholdings đã tổ chức Lễ cất nóc tháp Cielo - Destino Centro, đánh dấu cột mốc hoàn thành phần kết cấu quan trọng của tòa tháp, đồng thời khẳng định tiến độ thi công theo kế hoạch.

Sự kiện thể hiện năng lực triển khai, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, Tổng thầu và các đơn vị đối tác trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Đây cũng là cơ sở củng cố niềm tin của khách hàng về một khu đô thị được phát triển bài bản tại cửa ngõ phía tây TP.HCM.