Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi dòng người tất bật chuẩn bị về quê sum họp, tại một khách sạn thú cưng trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM không khí lại nhộn nhịp theo một cách rất riêng.

Theo chị Hoàng Lê Thùy Trân, là chủ một cơ sở thú cưng, lượng chó mèo gửi dịp tết năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. Nếu trước đây cơ sở chỉ có 1 khu chăm sóc thì năm nay đã mở thêm 1 khu mới, tuy nhiên vẫn kín chỗ. Hiện tại, số lượng thú cưng đã lên đến 50 con, dịp cao điểm thường rơi vào khoảng ngày 25, 26 tháng Chạp và kéo dài đến mùng 4, mùng 5, thậm chí mùng 7 tết.

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn "cháy phòng" dịp tết 2026

Theo chị Trân, mỗi ngày, các bé chó mèo được cho sinh hoạt theo khung giờ cố định từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Thời gian vận động kéo dài từ 6 – 10 tiếng, giúp các bé giải tỏa năng lượng, hạn chế stress khi xa chủ. Các bé được ăn 2 bữa chính: buổi sáng dùng hạt, pate hoặc xương gặm; buổi tối ăn cơm trộn thịt xay và rau củ, hoàn toàn không nêm gia vị. Khu vực sinh hoạt luôn được dọn dẹp liên tục để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn.

Về chi phí, trong dịp tết, cơ sở áp dụng phụ thu 40% vào các ngày cao điểm từ 28 -29 tháng Chạp năm nay. Cụ thể, các bé chó dưới 5kg có giá ngày thường khoảng 100.000 đồng/ngày, dịp tết là 140.000 đồng/ngày. Mèo dưới 3kg khoảng 80.000 đồng/ngày, cộng thêm mức phụ thu tương ứng trong những ngày lễ chính.

Khi nhu cầu gửi gắm thú cưng dịp tết ngày càng tăng cao, những mô hình khách sạn, nhà trẻ chó mèo dần trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho nhiều gia đình. Không chỉ đơn thuần là nơi trông giữ, đó còn là không gian chăm sóc chuyên nghiệp, giúp các “bé” duy trì nề nếp sinh hoạt, được quan tâm sát sao trong những ngày xa chủ.