Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn 'cháy phòng' dịp tết 2026
Video Đời sống

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn 'cháy phòng' dịp tết 2026

Sầm Ánh - Chung Phát
16/02/2026 08:17 GMT+7

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, nhu cầu gửi thú cưng tại TP.HCM tăng mạnh khi nhiều gia đình về quê dài ngày. Tại một cơ sở ở P.Bình Hưng Hòa, lượng chó mèo lưu trú đã tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, hiện chạm mốc 50 bé và kín chỗ trong những ngày cao điểm.

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi dòng người tất bật chuẩn bị về quê sum họp, tại một khách sạn thú cưng trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM không khí lại nhộn nhịp theo một cách rất riêng.

Theo chị Hoàng Lê Thùy Trân, là chủ một cơ sở thú cưng, lượng chó mèo gửi dịp tết năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. Nếu trước đây cơ sở chỉ có 1 khu chăm sóc thì năm nay đã mở thêm 1 khu mới, tuy nhiên vẫn kín chỗ. Hiện tại, số lượng thú cưng đã lên đến 50 con, dịp cao điểm thường rơi vào khoảng ngày 25, 26 tháng Chạp và kéo dài đến mùng 4, mùng 5, thậm chí mùng 7 tết.

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026 - Ảnh 1.

Chị Hoàng Lê Thùy Trân là chủ một cơ sở thú cưng, lượng chó mèo gửi dịp tết năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái

ẢNH: SẦM ÁNH

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026 - Ảnh 2.

Theo chị Trân, mỗi ngày, các bé chó mèo được cho sinh hoạt theo khung giờ cố định từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chị Trân, mỗi ngày, các bé chó mèo được cho sinh hoạt theo khung giờ cố định từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Thời gian vận động kéo dài từ 6 – 10 tiếng, giúp các bé giải tỏa năng lượng, hạn chế stress khi xa chủ. Các bé được ăn 2 bữa chính: buổi sáng dùng hạt, pate hoặc xương gặm; buổi tối ăn cơm trộn thịt xay và rau củ, hoàn toàn không nêm gia vị. Khu vực sinh hoạt luôn được dọn dẹp liên tục để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn.

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026 - Ảnh 3.

Hiện tại, số lượng thú cưng đã lên đến 50 con, dịp cao điểm thường rơi vào khoảng ngày 25, 26 tháng Chạp

ẢNH: SẦM ÁNH

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026 - Ảnh 4.

Các bé được ăn 2 bữa chính: buổi sáng dùng hạt, pate hoặc xương gặm; buổi tối ăn cơm trộn thịt xay và rau củ, hoàn toàn không nêm gia vị

ẢNH: SẦM ÁNH

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026 - Ảnh 5.

Về chi phí, trong dịp tết, cơ sở áp dụng phụ thu 40% vào các ngày cao điểm từ 28 -29 tháng Chạp năm nay

ẢNH: SẦM ÁNH

Về chi phí, trong dịp tết, cơ sở áp dụng phụ thu 40% vào các ngày cao điểm từ 28 -29 tháng Chạp năm nay. Cụ thể, các bé chó dưới 5kg có giá ngày thường khoảng 100.000 đồng/ngày, dịp tết là 140.000 đồng/ngày. Mèo dưới 3kg khoảng 80.000 đồng/ngày, cộng thêm mức phụ thu tương ứng trong những ngày lễ chính.

Khi nhu cầu gửi gắm thú cưng dịp tết ngày càng tăng cao, những mô hình khách sạn, nhà trẻ chó mèo dần trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho nhiều gia đình. Không chỉ đơn thuần là nơi trông giữ, đó còn là không gian chăm sóc chuyên nghiệp, giúp các “bé” duy trì nề nếp sinh hoạt, được quan tâm sát sao trong những ngày xa chủ.

Tin liên quan

8x miền Tây thu nhập tiền tỉ nhờ nuôi chó Poodle

8x miền Tây thu nhập tiền tỉ nhờ nuôi chó Poodle

Làm quản lý nhà hàng nhưng thu nhập bấp bênh, chàng trai 8X Nguyễn Chí Hiếu (37 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang ) quyết định nghỉ việc về mở trại nuôi chó Poodle. Đến nay, công việc này mang lại cho anh Hiếu thu nhập trên 1 tỉ đồng mỗi năm.

Chung cảnh mồ côi, ông lão ve chai bầu bạn cùng hai chó nhỏ - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 1

Chàng trai trẻ dành lương tháng giúp các trạm cứu hộ chó mèo

Khám phá thêm chủ đề

Thú cưng khách sạn chó mèo chăm sóc thú cưng tết Bính Ngọ 2026 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận