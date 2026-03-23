Mở tiệc ăn mừng ly hôn, người phụ nữ nói 'đáng hơn đám cưới'

Toni Harding tại bữa tiệc ly hôn của mình, Toni Harding (bên trái) và chồng cũ (bên phải) Ảnh: People

People đưa tin ngày 22.3, nhân vật chính là Toni Harding. Cô kết hôn năm 2014 và cùng chồng trải qua 9 năm chung sống trước khi đi đến quyết định chia tay vào năm 2023. Theo chia sẻ, lý do đơn giản ly hôn là cả hai không còn tình cảm dành cho nhau.

Dù vậy, quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài và nhiều phức tạp. Phải đến tháng 12.2025, mọi giấy tờ mới chính thức khép lại. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hay xúc động, Harding cho biết cô gần như không có phản ứng mạnh mẽ nào. "Có lẽ vì mọi thứ đã kéo dài quá lâu", cô nói.

Hơn một tháng sau, người phụ nữ này quyết định làm điều khác biệt: tổ chức bữa tiệc để "khép lại chương cũ". Khoảng 90 người thân và bạn bè có mặt chung vui. Không khí buổi tiệc được chuẩn bị chỉn chu với dịch vụ ăn uống, khu chụp ảnh, DJ (riêng chi phí âm nhạc đã lên đến hơn 2.600 USD).

Không gian buổi tiệc nổi bật với bảng đèn chữ "ly hôn" phát sáng, cùng những món tráng miệng mang thông điệp hài hước như "Kết thúc một sai lầm", "Tôi sẽ sống sót" hay "Còn nhiều hơn thế nữa ngoài biển khơi".

Harding, hiện là đối tác kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự và là mẹ của hai con, cho biết đây không chỉ là dịp dành cho riêng mình. "Tôi muốn cảm ơn những người đã ở bên tôi suốt thời gian khó khăn. Họ đã trải qua điều đó cùng tôi", cô chia sẻ.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, Harding cho biết những năm đầu tiên khá êm đềm. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mọi thứ dần thay đổi. "Chúng tôi có thêm một đứa con, và tôi từng nghĩ điều đó sẽ giúp hàn gắn. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không như mong muốn", cô kể.

Khoảng cách ngày càng lớn khiến cô nhận ra tình cảm không còn. "Tôi không muốn đổ lỗi cho ai. Chỉ là tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa", Harding thẳng thắn.

Điều đáng chú ý là cách cô nhìn nhận sự kết thúc này. Thay vì xem đó là thất bại, Harding coi đây là quyết định cần thiết. "Có lúc tôi nghĩ mình thất bại, vì chính tôi là người lựa chọn rời đi. Nhưng sau cùng, tôi hiểu rằng mình đã làm điều đúng đắn cho bản thân", cô nói.

Harding nói gì về bữa tiệc ly hôn?

Đối với Harding, bữa tiệc ly hôn không phải sự phô trương, mà là một cột mốc tinh thần. "Nó còn tuyệt vời hơn cả đám cưới của tôi. Đó là đêm tuyệt nhất đời tôi - đầy tình yêu, niềm vui và sự tôn trọng", cô chia sẻ.

Harding cho biết chỉ đến ngày hôm sau, khi mọi thứ kết thúc, cô mới thực sự cảm nhận được sự "khép lại". "Tôi nhận ra mình có thể bắt đầu sống cuộc đời của chính mình", Harding nói.

Từ trải nghiệm cá nhân, người phụ nữ này cho rằng xã hội nên có cái nhìn cởi mở hơn về ly hôn. Theo cô, việc chấm dứt một mối quan hệ không còn phù hợp không đồng nghĩa với thất bại, mà có thể là khởi đầu mới. "Chúng ta vẫn ăn mừng nhiều cột mốc khác trong đời, vậy tại sao không thể là ly hôn, nếu đó là điều khiến bạn hạnh phúc hơn?", Harding đặt vấn đề.

Thông điệp cô gửi gắm khá rõ ràng: luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Điều quan trọng là dám bước tiếp và sống vì chính mình, thay vì bị mắc kẹt trong những kỳ vọng hay cảm xúc của người khác.