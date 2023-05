Mở 'tiệc' ma túy trong quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động

Ngày 24.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hưng (36 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An), Võ Quang Dũng (31 tuổi, ngụ H.Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Đăng Khoa (33 tuổi, ngụ H.Tân Kỳ, Nghệ An), Lê Tuấn Vũ (30 tuổi, ngụ H.Hương Sơn), để điều tra về tội tổ chức sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy.



Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 17.5, Công an H.Hương Sơn phối hợp công an các xã, thị trấn đột kích vào phòng VIP 999 quán karaoke ở TT.Tây Sơn (H.Hương Sơn), phát hiện một nhóm 7 người (4 nam, 3 nữ), trong đó có những người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3,2 gram Ketamine, 0,1 gram MDMA (thuốc lắc) và một số dụng cụ để sử dụng ma túy

Sau quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thành Hưng, Võ Quang Dũng, Nguyễn Đăng Khoa là những người sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Lê Tuấn Vũ là người vận chuyển ma túy đến cho nhóm người trong phòng VIP 999 ở quán karaoke để tổ chức sử dụng.

Theo Công an H.Hương Sơn, quán karaoke nơi 4 bị can mở "tiệc" ma túy hiện đang bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC. Cuối năm 2021, quán karaoke này cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.