Mô tô cổ điển 225 phân khối TVS Ronin về Việt Nam, giá thấp hơn Yamaha XS155R

Trong bối cảnh thị trường mô tô xe máy truyền thống tại Việt Nam vẫn khá trầm lắng, phân khúc mô tô cổ điển dưới 250 phân khối vừa xuất hiện "làn gió mới" khi thương hiệu xe máy Ấn Độ - TVS Motor vừa trình làng mẫu TVS Ronin.

Đây là sản phẩm thứ 6 đồng thời cũng là mẫu xe côn tay cổ điển đầu tiên được hãng xe Ấn Độ phân phối tại Việt Nam kể từ khi chính thức trở lại từ cuối tháng 11.2023. Tại thời điểm đó, TVS Motor tung ra thị trường tới 5 mẫu mã khác nhau như hầu hết đều thuộc phân khúc xe tay ga, xe máy số phổ thông có dung tích động cơ từ 110cc - 125cc. Sự xuất hiện của TVS Ronin lần này cho thấy sự quan tâm của TVS Motor đối với thị trường Việt Nam, cũng như nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Khác với các dòng sản phẩm trước đây được TVS Motor phân phối tại Việt Nam, TVS Ronin là dòng mô tô mang phong cách thiết kế cổ điển kết hợp với công nghệ, tính năng hiện đại. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu mô tô cổ điển, vừa sử dụng để di chuyển hàng ngày trong thành phố lại có thể đồng hành trong các chuyến hành trình khám phá những cung đường dài hay địa hình khó.

TVS Ronin được Minh Long Motor - đối tác của TVS Motor tại Việt Nam phân phối 2 phiên bản (gồm Ronin 225 Nimbus và Ronin 225 TD), tất cả đều nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy TVS ở Indonesia và có giá bán 73 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn cho một mẫu mô tô cổ điển dùng động cơ 225cc, thậm chí còn thấp hơn cả những mẫu mã có kiểu dáng tương tự như Yamaha XS155R (phân phối chính hãng với giá 78 triệu đồng).

TVS Ronin mang phong cách thiết kế đậm chất cổ điển với cụm đèn pha, đồng hồ hiển thị thông tin dạng tròn, cụm ghi đông cao mở rộng sang hai bên bình xăng giọt nước kiểu mới với thiết kế gọn gàng hơn và dung tích lên đến 14 lít.

Theo TVS Motor 90% chi tiết thân xe TVS Ronin được làm bằng kim loại mang đến sự chắc chắn và tự tin cho người dùng. Ronin 225 sử dụng hệ thống khung Double Cradle Split Synchro Stiff tăng khả năng chịu lực, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ đèn LED.

TVS Ronin 225 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.040 x 805 x 1.170 (mm), chiều cao yên 795mm, trọng lượng 159 - 160 kg (tùy phiên bản), các thông số này dường như ngang ngửa mẫu xe Yamaha XS155R. Yên xe được thiết kế với đệm dày bọc da cùng khả năng chống trượt giúp mang lại sự êm ái. Mẫu xe này sử dụng hệ thống treo gồm giảm xóc trước dạng Upside Down 41mm màu vàng kết hợp giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn với khả năng điều chỉnh 7 cấp độ. Cả hai bánh đều sử dụng loại lốp không săm kích thước 110/70-17 ở phía trước và 130/70-17 ở phía sau, kết hợp phanh đĩa và hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh.

Các phiên bản TVS Ronin 225 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ 4 kỳ, 4 van, xi-lanh đơn, dung tích 225,9 cc, cho công suất lên đến 20,4 mã lực tại vòng tua máy 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 19,9 Nm tại 3.750 vòng/phút.

Mẫu xe này còn được tích hợp hàng loạt công nghệ như công nghệ ISG thông minh cho phép khởi động động cơ nhanh chóng và êm ái hơn, công nghệ nồi chống trượt tăng tính an toàn và công nghệ Glide Through Technology (GTT) cho phép di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần thao tác côn hoặc ga. Xe có 2 chế độ lái gồm Urban và Rain, cho phép mẫu xe tùy biến phù hợp với từng môi trường và điều kiện di chuyển.

So với bản TVS Ronin 225 TD, phiên bản Ronin 225 Nimbus được trang bị thêm kính chắn gió và cổng sạc USB. Sự xuất hiện của TVS Ronin 225 mang đến lựa chọn mới ở phân khúc mô tô cổ điển cho khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này cho thấy sự hấp dẫn về kiểu dáng, trang bị, tính năng công nghệ cũng như giá bán. Tuy nhiên, TVS Ronin 225 cũng đối mặt với nhiều thách thức đến từ yếu tố thương hiệu, độ bền bỉ… tất cả cần thời gian để xây dựng và tạo niềm tin với người tiêu dùng.