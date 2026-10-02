Mô tô số tự động CFMoto 450CL-C AMT chạy như xe tay ga, giá 167 triệu đồng

Xu hướng điện hóa cùng sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới khiến thị trường mô tô xe máy tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, không chỉ làm mới thiết kế, bổ sung tính năng, các hãng xe cũng đang phát triển công nghệ mới nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái, thuận tiện hơn cho người dùng đồng thời mở rộng nhóm khách hàng. Chính điều này góp phần làm cho những chiếc mô tô vốn có vẻ ngoài hầm hố "xác to, thân nặng" như CFMoto 450CL-C AMT nhưng lại dễ lái, vận hành thoải mái và phù hợp hơn với nhiều khách hàng.

Phiên bản CFMoto 450CL-C AMT trang bị hộp số tự động AMT vừa xuất hiện tại Việt Nam Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Được phát triển dựa trên nền tảng dòng 450CL-C của CFMoto, phiên bản CFMoto 450CL-C AMT trang bị hộp số tự động AMT được hãng xe Trung Quốc trình làng tại quê nhà vào đầu năm nay. Không để khách hàng Việt Nam phải chờ đợi lâu, mới đây Rebel Motor, nhà nhập khẩu và phân phối chính thức CFMoto tại Việt Nam vừa trình làng mẫu xe này.

Mang phong cách đặc trưng của dòng xe cruiser CFMoto 450CL-C AMT vẫn giữ kiểu dáng, sức mạnh của một chiếc mô tô phân khối lớn, nhưng đơn giản hóa đáng kể thao tác điều khiển để nhiều nhóm khách hàng có thể tiếp cận mô tô và dễ dàng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

CFMoto 450CL-C AMT chính việc sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ đặc trưng của một chiếc mô tô truyền thống nhưng lại lái rất đơn giãn, dễ dàng, thuận tiện như một chiếc xe tay ga Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Chưa bàn về kiểu dáng, điểm khác biệt trên CFMoto 450CL-C AMT chính việc sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ đặc trưng của một chiếc mô tô truyền thống nhưng lại lái rất đơn giãn, dễ dàng, thuận tiện như một chiếc xe tay ga.

Mẫu xe này sử dụng khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 449 cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ thống khung thép và một loạt bộ phận, khiến trọng lượng xe lên đến 185 kg. Các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.205 x 825 x 1.110 (mm) và chiều cao yên 705 mm. Về lý thuyết, nghe qua những con số này phần lớn nhiều người cho rằng chiếc cruiser hầm hố "xác to, thân nặng" như CFMoto 450CL-C AMT sẽ rất khó để "ghìm cương". Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí với nhiều người, CFMoto 450CL-C AMT còn là chiếc mô tô thuận tiện để đi lại hàng ngày trong thành phố.

CFMoto 450CL-C AMT được trang bị hệ thống Automated Manual Transmission (AMT) tự động đảm nhiệm quá trình đóng, ngắt côn và chuyển số Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Điều này đến từ việc CFMoto 450CL-C AMT được trang bị hệ thống Automated Manual Transmission (AMT), có thể hiểu nôm na như hộp số tự động. Chính vì vậy, khác với mô tô côn tay thông thường, người điều khiển không phải liên tục phối hợp tay côn, chân số và tay ga. Hệ thống AMT sẽ tự động đảm nhiệm quá trình đóng, ngắt côn và chuyển số, trong khi người lái vẫn có thể lựa chọn cách vận hành phù hợp. Cụ thể, hộp số AMT 6 cấp trên CFMoto 450CL-C AMT có 3 chế độ gồm D, DS và M. Nhờ đó, người sử dụng có thể chuyển đổi giữa sự tiện lợi của một mẫu xe tự động và cảm giác chủ động khi điều khiển mô tô.

Cấu hình này được định hướng đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài hơn. Do đó, người lái không nhất thiết phải thành thạo kỹ năng phối hợp côn - số. Với chế độ D, thao tác điều khiển có nhiều điểm tương đồng với xe tay ga ở khía cạnh người lái chủ yếu kiểm soát tay ga và phanh.

Hộp số AMT 6 cấp trên CFMoto 450CL-C AMT có 3 chế độ gồm D, DS và M Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Bên cạnh sự khác biệt về hộp số, CFMoto 450CL-C AMT cũng được tạo dáng thấp, dài và gọn. Xe được trang bị đèn pha tròn, bình xăng tạo hình mềm mại, tay lái rộng và yên thấp, kết hợp các chi tiết mang hơi hướng cổ điển đồng thời mang đến tư thế ngồi thoải mái cho người lái.

CFMoto trang bị cho 450CL-C AMT hệ thống phanh đĩa trước 320 mm và đĩa sau 240 mm, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cũng được trang bị nhằm hỗ trợ kiểm soát độ bám trong những điều kiện vận hành nhất định.

Một số trang bị, tính năng trên CFMoto 450CL-C AMT tại Việt Nam Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Mẫu cruiser này sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD, hệ thống đèn LED toàn bộ và màn hình TFT dạng tròn kích thước 3,6 inch. Thiết kế màn hình tròn được lựa chọn nhằm giữ nét cổ điển cho tổng thể xe, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết cho người điều khiển.

Tại Việt Nam, CFMoto 450CL-C AMT được công bố giá 167 triệu đồng với 3 tùy chọn màu sắc. Sự xuất hiện của CFMoto 450CL-C AMT cho thấy phân khúc mô tô tầm trung đang có thêm những hướng tiếp cận mới, trong đó công nghệ hộp số được sử dụng để giảm bớt yêu cầu về kỹ năng điều khiển. Thay vì buộc người dùng phải làm quen với thao tác côn và số ngay từ đầu, hệ thống AMT cho phép lựa chọn chế độ tự động khi đi phố, chuyển sang chế độ thể thao hoặc tự chọn cấp số khi cần. Mẫu xe này là lựa chọn đáng chú ý đối với những khách hàng yêu thích kiểu dáng cruiser nhưng còn e ngại việc điều khiển một chiếc mô tô côn tay trong điều kiện giao thông đô thị.