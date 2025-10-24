Mở trạm để chó, mèo có nhà ở

Nguyễn Minh Đức (29 tuổi), người sáng lập Trạm cứu trợ chó mèo hoang Catsky có địa chỉ tại P.Diên Hồng, TP.HCM (trước đây là P.14, Q.10, TP.HCM), anh kể lại câu chuyện hình thành nên cái tên đáng yêu và quen thuộc trong cộng đồng của những người yêu chó, mèo.

Từ những buổi chiều chơi với mèo cho đỡ buồn, Minh Đức nảy ra ý tưởng quay lại các khoảnh khắc hài hước và đăng tải lên TikTok qua kênh Catsky - Mew đi bụi. "Cái tên Catsky ghép từ Cats (những con mèo) và Sky (bầu trời)", anh chia sẻ.

Nụ cười ấm áp của bạn tình nguyện viên khi trông thấy những bé mèo đang được ăn no ẢNH: NVCC

Vườn Mèo Lang Thang luôn nỗ lực giúp đỡ, chăm sóc các bé mèo lang thang và tìm cho các em những người chủ ấm áp, thân thương ẢNH: NVCC

Từ vài video nhỏ trên mạng, Catsky dần trở thành một cộng đồng yêu thương động vật. "Trong quá trình đó, anh Đức vẫn luôn đồng hành cùng cô Hương hay còn được gọi là Lão Bà Bà, người đã âm thầm dùng tiền lương hưu của mình để chăm sóc đàn mèo hoang. Hai cô cháu cùng nhau lo mỗi ngày, chia sẻ từng bữa ăn và tìm mái ấm mới cho những con mèo nhỏ", Minh Đức nhớ lại.

Tuy nhiên, khi số lượng mèo hoang được cứu ngày một tăng, kinh phí chăm sóc trở thành gánh nặng lớn. Không muốn bỏ cuộc, Minh Đức bắt tay gây dựng thương hiệu Ăn Vặt Catsky Food nơi vừa kinh doanh, vừa gây quỹ nuôi mèo và hỗ trợ các trạm cứu hộ khác.

Theo Minh Đức, Trạm cứu hộ Catsky hoạt động độc lập, tự chủ tài chính, không kêu gọi quyên góp tiền mặt mà chỉ tiếp nhận nhu yếu phẩm như gạo, hạt thức ăn cho các bé. Toàn bộ kinh phí duy trì đến từ lợi nhuận của Ăn Vặt Catsky Food mô hình kinh doanh do Minh Đức sáng lập.

Tương tự, Ngô Đình Vân Khanh (28 tuổi) là người sáng lập Trung tâm cứu hộ Vườn Mèo Lang Thang - Cat Garden Shelter. Khanh cho biết trung tâm bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2019 và chính thức được cấp phép vào cuối năm 2024. "Những ngày đầu thành lập trạm với từng giai đoạn hoạt động, tụi mình đều đối mặt với nhiều thử thách khác nhau từ kiến thức chuyên môn trong chăm sóc cho mèo, kỹ năng quản lý trang trại quy mô lớn, cho đến khó khăn về tài chính và nhân lực", Vân Khanh nói.

Các mèo tại Vườn Mèo Lang Thang - Cat Garden Shelter cùng nhau ngủ trong một căn phòng ấm áp tại trạm ẢNH: NVCC

Tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn cho các bé ẢNH: NVCC

Vân Khanh cho biết thời gian đầu trung tâm chỉ có mình và một người bạn cùng đồng hành. Hiện tại, dù đã có thêm vài bạn hỗ trợ nhưng vẫn trong tình trạng thiếu người trầm trọng. Số lượng mèo bị bỏ rơi ngày càng tăng, trong khi để tìm người thật sự có cùng định hướng và sẵn sàng gắn bó lâu dài lại không hề dễ.

Ngay từ đầu, Khanh đã xác định mục tiêu của trung tâm không chỉ là cứu hộ mèo, mà còn là giáo dục cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương với động vật. "Những video mình làm nhằm truyền tải thông điệp tích cực, cung cấp thông tin và khơi gợi tinh thần hành động để một ngày nào đó, mỗi người đều có thể dang tay bảo vệ mèo", Vân Khanh nhấn mạnh.

Hiện tại, Vườn Mèo Lang Thang - Cat Garden Shelter có 5 bảo mẫu chăm sóc mèo, có 3 thành viên phụ trách mảng truyền thông và marketing, cùng hai người điều hành chính là Vân Khanh và người bạn đồng sáng lập. Do có hai cơ sở tại P.Thông Tây Hội, TP.HCM (trước đây là P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và X.Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Vì thế, Vân Khanh và bạn đồng hành chính phải chia nhau phụ trách từng nơi nên việc xử lý các ca cứu hộ phức tạp như trước đây không còn dễ dàng.

Còn Nguyễn Thị Minh Tiên, 26 tuổi, ngụ tại P.Xuân Hòa, TP.HCM (trước đây là đường Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM) là một trong những tình nguyện viên tại trạm Catsky từ đầu tháng 11.2024 cho đến nay, Minh Tiên chia sẻ: "Lần đầu đến trạm là kỷ niệm khiến mình nhớ mãi. Mình từng nghĩ chó, mèo sẽ sạch sẽ, đáng yêu như trên mạng, nhưng khi đến nơi mình thấy nhiều con bị thương, cụt chân, mù mắt, thậm chí sợ hãi con người. Khi ấy, mình mới thật sự hiểu thế nào là cứu trợ, vì cứu trợ không chỉ là cho ăn hay vuốt ve, mà là chữa lành cả những tổn thương mà chó, mèo phải chịu đựng. Mình cảm phục những người luôn âm thầm làm công việc này mỗi ngày, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Chính sự tử tế, bền bỉ và lòng bao dung ấy là lý do khiến mình quyết định đồng hành lâu dài, để cùng lan tỏa tình yêu thương động vật".