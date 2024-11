'Moana 2' sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé?

Moana 2 dự kiến sẽ thống trị phòng vé trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn với một thành tích đáng ghi vào lịch sử. Moana 2 ban đầu được phát triển thành một series truyền hình cho Disney+ trước khi được chuyển thể thành phim chiếu rạp, dự kiến sẽ thu về ít nhất 175 triệu USD sau 5 ngày đầu tiên công chiếu.

Cảnh trong phim Moana 2 ẢNH: IMDb

Nếu đạt được những con số trên, Moana 2 sẽ dễ dàng phá vỡ kỷ lục với doanh thu chiếu rạp dịp Lễ Tạ ơn lớn nhất mọi thời đại, vượt qua những kỷ lục trước đó do Frozen II (125 triệu USD trong 5 ngày đầu) và Hunger Games: Catching Fire (109 triệu USD cũng trong 5 ngày) thiết lập. Doanh thu ngày đầu ra mắt của Moana 2 ở Bắc Mỹ được xếp hạng là phim hoạt hình lớn thứ ba, chỉ sau Incredibles 2 (71,2 triệu USD) và Inside Out 2 (63,6 triệu USD). Trên toàn cầu, Moana 2 đã thu về 66,3 triệu USD.

Nhưng bom tấn hoạt hình do David Derrick Jr., Jason Hand và Dana Ledoux Miller đạo diễn không phải là thứ duy nhất thổi bùng sự hồi sinh tại các rạp chiếu phim. Wicked - bộ phim ca nhạc chuyển thể kinh phí lớn của Universal từ vở nhạc kịch gây sốt trên sân khấu Broadway, đã thu về 20,4 triệu USD vào ngày 27.11 và 97 triệu USD sau 5 ngày ra rạp tính từ hôm 22.11, dự kiến sẽ đạt hơn 63 triệu USD trong dịp Lễ Tạ ơn.

Điều đó có nghĩa là phần đầu tiên trong hành trình gồm hai phần qua xứ Oz sẽ thu về hơn 240 triệu USD ở Mỹ vào cuối tuần. Cynthia Erivo và Ariana Grande vào vai Elphaba, Galinda trong vở nhạc kịch được giới phê bình đánh giá cao. Phần 2 của Wicked sẽ ra rạp vào mùa thu năm sau, có tổng chi phí sản xuất là 300 triệu USD, không bao gồm hàng chục triệu USD khác được chi cho việc tiếp thị.

Cynthia Erivo (trái) và Ariana Grande trong phim Wicked ẢNH: IMDb

Tiếp đến là Gladiator II - phần tiếp theo đắt giá của Paramount sau tác phẩm sử thi năm 2000, thu về 6,6 triệu USD vào ngày 27.11. Bộ phim có sự tham gia của Paul Mescal, Pedro Pascal và Denzel Washington, dự kiến sẽ kiếm được 28 triệu USD từ các rạp chiếu phim Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần này. Bộ phim sẽ kết thúc kỳ nghỉ với doanh thu hơn 107 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Tuy nhiên, kinh phí sản xuất Gladiator II không hề rẻ với 250 triệu USD.

Các nhà phê bình tỏ ra thờ ơ với Moana 2, chỉ cho phim điểm trung bình 67% trên Rotten Tomatoes. Phần phim đầu tiên có lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, tăng đáng kể kể từ khi phát hành năm 2018 nhờ khả năng phát trực tuyến. Theo Bloomberg, đây là một trong những bộ phim phổ biến nhất của Disney+, chiếm hơn 80 tỉ phút được người xem ghi lại. Khán giả dường như có cảm tình hơn với phần tiếp theo so với các nhà phê bình, khi chấm phim điểm A- trên CinemaScore.

Paul Mescal đóng chính trong Gladiator II ẢNH: IMDb

Dàn diễn viên lồng tiếng cho Moana 2 bao gồm Auli'i Cravalho và Dwayne Johnson, những người tiếp tục đảm nhận vai diễn của họ là con gái của một tù trưởng Polynesia và một á thần. Nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda từng sáng tác những bài hát nổi tiếng cho phần phim đầu tiên như How Far I'll Go đã không đóng góp ca khúc mới cho phần tiếp theo. Thay vào đó, Disney đã chọn Abigail Barlow và Emily Bear sáng tác đủ số lượng bài hát mới để biến nhạc phim thành một sản phẩm phải mua trong mùa lễ cho các gia đình.

Thành tích ấn tượng của Moana 2, Gladiator II và Wicked là tin đáng mừng cho ngành công nghiệp điện ảnh vốn mới bắt đầu phục hồi sau thời kỳ đóng cửa vì đại dịch, khi các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch năm 2023 dẫn đến một loạt các bản phát hành bị trì hoãn và ít phim lớn hơn được chiếu rạp. Nhưng bộ 3 phim bom tấn kể trên đang thay đổi thị trường và sẽ tạo ra doanh thu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn lên tới hơn 315 triệu USD, lập nên một cột mốc mới.