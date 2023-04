MobiFone - 30 năm hành trình và giá trị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ Việt

Hành trình của sự cống hiến và tận tụy

Ngày 16.4.1993, cách đây vừa tròn 30 năm, Công ty Thông tin di động (VMS) - tiền thân của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) chính thức được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử ngành viễn thông tại Việt Nam. Với việc trở thành nhà mạng di động đầu tiên được cung cấp thương mại tới người dân, MobiFone với slogan nổi tiếng "Mọi lúc - Mọi nơi" đã từng bước trở thành một phần quan trọng, ghi dấu ấn trong cuộc sống của nhiều thế hệ người Việt.

Ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, MobiFone đã đạt được doanh thu lên tới 53,74 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,9 tỉ đồng, đồng thời đóng góp cho Ngân sách nhà nước 1,16 tỉ đồng - là những con số đáng kể tại thời điểm lúc bấy giờ, khi nền kinh tế chung của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn vây bủa.

Với tinh thần cống hiến và tận tụy, đổi mới và sáng tạo, đặt quyền lợi của người dân, khách hàng lên hàng đầu, Tập thể lãnh đạo và CBCNV MobiFone từng bước vượt qua các khó khăn, thách thức của từng giai đoạn để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp vào công cuộc xây dựng kinh tế đát nước.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, MobiFone đã trở thành "ông lớn" trong ngành viễn thông cũng như hệ thống doanh nghiệp Việt Nam khi nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 100 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới theo báo cáo của Brand Finance.

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực truyền thống của mình là viễn thông đi động, trong những năm qua, MobiFone còn liên tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực: phát triển mới các kết nối di động, giải pháp CNTT doanh nghiệp và dịch vụ số.

Có thể nói, cho tới thời điểm hiện tại, MobiFone đã phát triển được một hệ sinh thái số với các giải pháp giáo dục số mobiEdu, truyền thanh thông minh, y tế số, tài chính số (ví điện tử và tiền điện tử MobiFone Money), không chỉ đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Quốc gia và theo kịp trong xu thế số hóa toàn cầu.





Thay đổi để phát triển

Từ một doanh nghiệp viễn thông di động thuần túy, trong những năm gần đây, MobiFone đang từng bước chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ số với đa dạng các dịch vụ số hóa chất lượng cao.

Viêc chuyển đổi bắt nguồn từ việc dự báo và nắm bắt các xu thế của trong nước và thế giới suốt nhiều năm. Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số cùng xu hướng toàn cầu hóa, kết nối IOT… đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngành viễn thông trong nước. Thay vì các phương thức liên lạc truyền thống SMS, thoại, người dùng đang dần chuyển sang các phương thức liên lạc, kết nối mới qua mạng xã hội, qua internet. Trong khi đó, thị trường di động Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn bão hòa. Năm 2020, tỷ lệ sử dụng SIM đã đạt mức 137%. Theo nhận định của hãng kiểm toán E&Y, sự cạnh tranh xoay quanh giá cả và mức giá cước thấp đã đẩy ngành di động Việt Nam đến mức bão hòa và giảm khả năng sinh lời theo xu hướng toàn cầu.

Các con số đáng lưu tâm còn được thể hiện trong Báo cáo tổng kết ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, doanh thu lĩnh vực viễn thông trong nước chỉ ước đạt 138.000 tỉ đồng, chỉ tăng 1,6% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ước đạt 44.500 tỉ đồng, tăng 3,8% so với năm 2021. Thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone ước đạt 75,80%, tăng 1,4% so với năm 2021. Tổng kết cả năm 2022, doanh thu ngành viễn thông ước tính đóng góp 76.452 tỉ đồng vào GDP.

Cùng với sự bão hòa của thị trường viễn thông di động, việc đáp ứng lời kêu gọi Chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ đã dẫn đến những quyết sách chuyển đổi kịp thời với MobiFone. Việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, vào dịch vụ số hóa đã đem đến cho nhà mạng nhiều "trái ngọt" đáng giá.

Đặc biệt, với việc là một trong 3 nhà mạng đầu tiên trong nước đầu tư, triển khai thành công mạng 5G (năm 2019), MobiFone đã góp phần quan trọng trong việc đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia tiên phong áp dụng thành công công nghệ cao này trên thế giới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực Việt với bạn bè năm châu.