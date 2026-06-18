MobiFone Lâm Đồng đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số ngày càng trở nên quen thuộc với người dân. Đồng hành cùng quá trình này, MobiFone Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số trực thuộc Bộ Công an, MobiFone không ngừng đầu tư hạ tầng, phát triển các nền tảng và giải pháp số phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Tại Lâm Đồng, MobiFone đã đồng loạt khai trương nhiều cửa hàng giao dịch mới trong 6 tháng đầu năm 2026, mở rộng mạng lưới phục vụ đến cả khu vực trung tâm và vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ông Lê Tài - Giám đốc MobiFone Lâm Đồng (thứ 4, phải sang) cùng lãnh đạo Công an phường Phan Thiết thực hiện nghi thức khai trương cửa hàng MobiFone Phan Thiết ẢNH: TRỊNH HOÀNG

Các cửa hàng không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, thực hiện thủ tục trực tuyến và được tư vấn những giải pháp công nghệ phục vụ đời sống hằng ngày.

Đưa công nghệ số đến gần người dân hơn

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống phục vụ khách hàng, MobiFone Lâm Đồng đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn.

Nổi bật là hệ thống Truyền thanh thông minh giúp chuyển tải thông tin chính thống nhanh chóng, kịp thời đến người dân; giải pháp Camera AI hỗ trợ giám sát an ninh trật tự; hệ thống ki ốt hỗ trợ dịch vụ công giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc MobiFone Lâm Đồng (thứ 5 từ phải qua) tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè số năm 2026 ẢNH: TRỊNH HOÀNG

Những giải pháp này đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, MobiFone Lâm Đồng còn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội.

Nhiều chương trình an sinh được đơn vị duy trì trong những năm qua như: trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường và trồng cây xanh.

Ông Nguyễn Hữu Tân - Phó giám đốc MobiFone Lâm Đồng - trình bày tham luận về giải pháp Truyền thanh thông minh và những ứng dụng thực tiễn trong công tác chuyển đổi số ẢNH: TRỊNH HOÀNG

Đặc biệt trong năm 2026, MobiFone Lâm Đồng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người dân tại các điểm cấp căn cước, UBND xã, phường, tổ dân phố và khu vực vùng sâu, vùng xa. Đoàn Thanh niên MobiFone đã trực tiếp đến các thôn, buôn làng hướng dẫn người dân chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao theo quy định, đồng thời hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số thiết yếu.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực phát triển, MobiFone Lâm Đồng đang khẳng định vai trò là một trong những đơn vị đồng hành tích cực cùng địa phương trong tiến trình chuyển đổi số. Không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, đơn vị còn góp phần đưa các giải pháp công nghệ hiện đại đến gần người dân, chung tay xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.