MobiFone - 'Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng 4G&5G trong Đại lễ 30.4'

Ngày 29.5.2025, khách sạn Daewoo (Hà Nội) trở thành tâm điểm của giới công nghệ và viễn thông khi chào đón sự kiện thường niên "World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025". Đây là diễn đàn uy tín được tổ chức bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam), Hội Vô tuyến điện - Điện tử Việt Nam (REV), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp cùng Cục Viễn thông và Cục Tần số Vô tuyến điện.

Sự kiện quy tụ đông đảo đại diện từ các đơn vị uy tín nhà nước, các tập đoàn công nghệ, nhà mạng hàng đầu cùng các đơn vị cung cấp hạ tầng - dịch vụ nội dung số, doanh nghiệp AI, Cloud, ISP... Tại đây, nhiều không gian triển lãm được tổ chức, nhiều giải pháp mới trong xây dựng hạ tầng 5G được giới thiệu, đi kèm công nghệ điện toán đám mây, AI, Big Data, Blockchain… - tất cả tạo nên một ngày hội sôi động để chia sẻ những sáng kiến mới, thúc đẩy hợp tác và định hình tương lai công nghệ viễn thông Việt Nam.

Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit năm nay là Lễ công bố và vinh danh các Nhà cung cấp dịch vụ Băng thông rộng di động, ISP & Điện toán đám mây tiêu biểu năm 2025. Đây là giải thưởng thường niên, đánh giá dựa trên kết quả chương trình Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ viễn thông do IDG Việt Nam, VDCA và REV phối hợp thực hiện trong tháng 4 với gần 8000 phiếu khảo sát hợp lệ trên toàn quốc.

Với 4 tiêu chí đánh giá: "Cường độ tín hiệu sóng", "Vùng phủ sóng tại nơi sinh sống, sử dụng", "Đảm bảo kết nối ổn định vào thời gian cao điểm" và "Tốc độ đăng, tải dữ liệu", Hội đồng Cố vấn bình chọn đã vinh danh MobiFone là "Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng dịch vụ (4G và 5G) trong những ngày Đại lễ 30.4 tại khu vực trung tâm TP.HCM". Đây là một trong những giải thưởng quan trọng, phản ánh năng lực thực tế của mạng di động trong điều kiện lưu lượng đỉnh điểm và yêu cầu kỹ thuật cao.

Đại lễ 30.4 - 1.5 vừa qua là những ngày cao điểm - người dân cả nước đổ về các thành phố lớn để xem diễu binh, diễu hành, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước. Để đảm bảo chất lượng mạng phục vụ người dân, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chủ động nâng cấp, mở rộng năng lực mạng lưới 4G và 5G, đặc biệt tại khu vực trung tâm TP.HCM từ nhiều tuần trước khi diễn ra sự kiện.

Riêng tại TP.HCM, MobiFone đã bổ sung hơn 1.000 trạm 5G cùng 300 điểm phát sóng lưu động tại các khu vực tập trung đông người, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc, dịch vụ thông suốt 100% cho người dân trong suốt dịp Đại lễ. Ứng dụng AI/ML vào tối ưu vận hành mạng lưới, tự động hóa giám sát và đảm bảo an toàn dữ liệu, MobiFone đã tăng cường công tác an toàn thông tin, từ rà soát lỗ hổng bảo mật, gia cố hệ thống công nghệ thông tin đến thiết lập các phương án phòng thủ chủ động trước nguy cơ tấn công mạng…

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của MobiFone, người dân có thể livestream, tải lên hình ảnh/ video, truy cập mạng xã hội, liên lạc với người dân ngay lập tức mà không gặp tình trạng gián đoạn hay nghẽn mạng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp lan tỏa không khí hào hùng của Đại lễ đến với mọi người, đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và trọn vẹn.

MobiFone luôn đặt người dùng làm trung tâm trong chiến lược công nghệ - dịch vụ. Được vinh danh là "Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng dịch vụ (4G và 5G) trong những ngày Đại lễ 30.4 tại khu vực trung tâm TP.HCM" không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực kỹ thuật, dịch vụ, nỗ lực đầu tư hạ tầng, mà còn là động lực lớn giúp MobiFone tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cấp trải nghiệm khách hàng ngày một vượt trội hơn.

Trong năm 2025, MobiFone đặt trọng tâm phát triển mạng 5G với định hướng làm đòn bẩy đồng hành cùng phát triển với các mô hình đô thị thông minh, giao thông thông minh. Với sự chuẩn bị bài bản, sự thấu hiểu khách hàng và tinh thần tiên phong đổi mới, MobiFone đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ - từ một nhà mạng viễn thông trở thành tập đoàn công nghệ số hàng đầu, đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.