MobiFone sẵn sàng phục vụ chuỗi sự kiện ‘Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam’

Sau thành công vang dội tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 3 vừa qua, chương trình gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tiếp tục hành trình đến với TP.HCM từ ngày 6 – 8.6.2025. Diễn ra tại các trục đường trung tâm là Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cũng là những món quà tinh thần mà lực lượng Công an nhân dân gửi tới công chúng thành phố.

Không dừng lại ở các hoạt động văn nghệ đơn thuần, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" đã tiên phong tạo ra dấu ấn đột phá trong phương thức tổ chức sự kiện. Ngoài tái hiện sinh động hành trình chiến đấu và cống hiến của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ, chương trình năm nay còn được đầu tư mạnh mẽ về công nghệ trình diễn hiện đại, tương tác ánh sáng nghệ thuật, triển lãm đa giác quan, ứng dụng công nghệ cao vào triển lãm số kết hợp bảo tàng hiện vật trưng bày dàn khí tài, vũ khí hiện đại thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến với sự kiện, người dân TP.HCM và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và tương tác thực tế tại các chương trình đến từ nhiều đơn vị chuyên trách như: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), lực lượng phòng chống ma túy, an ninh mạng, cảnh sát giao thông… Tại triển lãm xe đặc chủng, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những phương tiện hiện đại sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt, cho thấy tính chuyên nghiệp và tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân.

Đêm cuối khép lại chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ diễn ra Gala âm nhạc nghệ thuật với quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương... tạo nên không gian kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đồng hành cùng sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, mở rộng dung lượng mạng lưới, tăng cường giám sát, bố trí lực lượng chỉ huy, ứng cứu địa bàn, đặc biệt ở khu vực diễn ra chương trình nhằm đảm bảo an toàn thông tin, khả năng an ninh mạng đáp ứng nhu cầu của khoảng 400.000 người tham gia sự kiện.

Cụ thể, MobiFone đã triển khai 20 trạm phát sóng lưu động, bao gồm 18 điểm phát sóng lưu động, 2 xe lưu động và 20 trạm 5G dọc theo khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi để phục vụ nhu cầu sử dụng dữ liệu, tác nghiệp truyền thông cũng như tương tác công nghệ tại các khu trải nghiệm. Đồng thời, MobiFone cũng nâng cấp mạng lưới, tối ưu, cân tải xử lý ở ngưỡng an toàn, đảm bảo an toàn dự phòng cao cho mạng lõi. Nhà mạng tiến hành bố trí 15 nhân sự/ ca trực sáng - trưa - tối, đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng thông suốt, đem tới trải nghiệm tốt nhất cho người dân trong sự kiện.

Cũng tại sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", MobiFone đem tới gian hàng trưng bày công nghệ, mở ra không gian trải nghiệm hiện đại với các giải pháp tiên phong như nhà thông minh MobiFone SmartHome, ứng dụng du lịch số MobiFone Smart Travel, AI Camera an ninh, FWA 5G siêu tốc, giải pháp giáo dục số mobiEdu, ứng dụng lưu trữ dữ liệu mobiCloud. Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm số hiện đại, người dân khi đến tham quan gian hàng của MobiFone còn được nhận miễn phí nhiều phần quà hấp dẫn.

Triển khai hạ tầng phủ sóng chất lượng cao và tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm số tại sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", MobiFone không chỉ cho thấy sức mạnh công nghệ viễn thông, mà còn tạo ra những đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng - xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc ngọn lửa thi đua yêu nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và phát triển.