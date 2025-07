MobiFone triển khai hệ thống giải quyết thủ tục mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

MobiFone - doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Công an - cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ tốt nhất hoạt động hành chính công quốc gia vận hành an toàn, thông suốt và thân thiện với người sử dụng