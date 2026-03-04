MobiFone và Sun Edu hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ số

Ngày 3.3, MobiFone và Sun Edu tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lễ ký kết hướng tới thiết lập nền tảng hợp tác toàn diện trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, chuyển giao tri thức và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp".

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo AI và bán dẫn theo nhu cầu thực tiễn; tư vấn chiến lược chuyển đổi số; phát triển trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng tính toán AI; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Theo thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc kết nối giữa một doanh nghiệp công nghệ và một đơn vị đào tạo, mà còn là sự gắn kết giữa hạ tầng số với tri thức số, giữa năng lực công nghệ và năng lực con người... Đây chính là hiện thực hóa mô hình liên kết "ba nhà" nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao, an toàn thông tin và công nghệ bán dẫn.

Ông Trương Công Minh Hiển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Electronics cho biết khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, AI mới phát huy đầy đủ giá trị và công nghệ mới thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện này không phải là điểm khởi đầu, mà là bước nâng tầm chiến lược của một hệ sinh thái đã được hình thành, hướng tới tầm nhìn phát triển công nghệ cao của Việt Nam đến năm 2045. Ông đồng thời nhấn mạnh: "MobiFone giữ vai trò là doanh nghiệp hạ tầng số quan trọng của quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế số và quản trị số. Về phía Sun Electronics, chúng tôi không chỉ đào tạo và nghiên cứu, mà còn tham gia tư vấn chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai giải pháp trên toàn chuỗi công nghệ, gắn với nền tảng dữ liệu và tính toán tại Việt Nam".

Cũng trong khuôn khổ lễ ký kết, MobiFone, Sun Edu và Tập đoàn AMD (tập đoàn bán dẫn và điện toán hiệu năng cao hàng đầu thế giới) chính thức khởi động ra mắt bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân lực AI quốc gia.

Sự hợp tác phát triển công nghệ lõi giữa MobiFone, AMD và Sun Edu không chỉ nhằm nâng cao năng lực AI và bán dẫn, mà còn góp phần hình thành năng lực tự chủ công nghệ - giảm dần phụ thuộc vào các lớp công nghệ bên ngoài và tăng cường khả năng làm chủ hạ tầng số quốc gia trong dài hạn. Sự kiện này cũng chính là các hành động cụ thể của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.