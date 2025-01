Mobile Legends: Bang Bang bị cấm tại Mỹ

Sau ngày 19.1.2025, lệnh cấm TikTok chính thức có hiệu lực tại Mỹ do lệnh cấm từ chính quyền. Theo lệnh cấm này, ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi các sản phẩm của mình tại Mỹ trước ngày này. Tuy nhiên, do không thể đáp ứng yêu cầu, ByteDance đã bị cấm hoạt động tại Mỹ, kéo theo TikTok và nhiều ứng dụng khác bị ảnh hưởng, bao gồm cả những nền tảng không thuộc lĩnh vực video ngắn.

Một trong những trò chơi nổi bật bị ảnh hưởng là Marvel Snap, tựa game thẻ bài đình đám do Second Dinner phát triển và phát hành bởi Nuverse - công ty con của ByteDance. Dù Second Dinner là công ty có trụ sở tại Mỹ, việc liên quan đến ByteDance đã khiến trò chơi này bị gỡ khỏi các cửa hàng ứng dụng iOS và Android tại Mỹ. Người chơi trên PC thông qua Steam cũng nhận thông báo không thể đăng nhập vào trò chơi.

Hàng loạt thông báo dịch vụ không khả dụng từ các ứng dụng liên quan tới ByteDance ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, Mobile Legends: Bang Bang - tựa game di động có lượng người chơi đông đảo và là trung tâm của nhiều giải đấu esports quốc tế cũng bị cấm hoạt động tại Mỹ. Mobile Legends: Bang Bang từng thu hút hơn 5 triệu người xem đồng thời trong sự kiện M5 World Championship 2023, trở thành một trong những trò chơi được xem nhiều nhất lịch sử thể thao điện tử. Tuy nhiên, sau lệnh cấm, người chơi tại Mỹ nhận được thông báo trò chơi hiện không khả dụng, gây ra sự bất mãn lớn trong cộng đồng game thủ.

Ngoài ra, CapCut, ứng dụng chỉnh sửa video, và Lemon8, một nền tảng mạng xã hội đang trên đà phát triển cũng không thoát khỏi lệnh cấm này. Cả hai ứng dụng đều bị chặn truy cập tại Mỹ, làm gián đoạn đáng kể công việc của các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ - những người phụ thuộc vào các công cụ này để tiếp cận khán giả.

Hiện tại, ByteDance vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể để khôi phục các dịch vụ tại Mỹ. Các nhà phát triển như Second Dinner đã bày tỏ ý định tìm cách khắc phục, nhưng thời gian cho việc này vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, người dùng Mỹ đang chuyển sang các ứng dụng thay thế như YouTube Shorts, Instagram Reels và các trò chơi không bị ảnh hưởng.