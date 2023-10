Móc nối nhân viên bảo dưỡng máy bay buôn lậu điện thoại iPhone ở TP.HCM

Ngày 8.10, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Lê Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) là vợ của Tuấn với vai trò đồng phạm.

Các thủ tục tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Lê Văn Ngọc tại cơ quan công an CACC

Theo PC01 Công an TP.HCM, vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (P.2, Q.Tân Bình) do Tuấn và đồng phạm thực hiện.

Hành vi của Nguyễn Anh Tuấn là đã vận chuyển 12 điện thoại di động iPhone 14 Promax từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan.

Sau đó, vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nên bàn giao cho Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC01 Công an TP.HCM đủ căn cứ xác định Tuấn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Promax với giá trị gần 20 tỉ đồng từ Thái Lan về Việt Nam.

Theo đó, để buôn lậu trót lọt, Tuấn và đồng phạm đã móc nối với Lê Văn Ngọc, là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Với cách thức là Ngọc cung cấp lịch bảo dưỡng máy bay của mình cho Tuấn. Sau đó, Tuấn sẽ đặt vé mang hàng về theo chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của Ngọc.



Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân đỗ, hành khách xuống máy bay thì Ngọc cũng di chuyển ra sân đỗ rồi lên máy bay làm nhiệm vụ bảo dưỡng. Tại đây, Ngọc sẽ nhận túi hàng của Tuấn tại cửa lên xuống máy bay như đã hẹn trước rồi cho vào túi đồ nghề của mình.

Sau khi làm nhiệm vụ bảo dưỡng máy bay xong, Ngọc sẽ di chuyển bằng đường ga quốc nội để ra khỏi sân bay, tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan, rồi hẹn giao lại hàng cho đồng bọn của Tuấn tại ngoài sân bay.

Công an xác định, Ngọc được nhận tiền công là 900.000 đồng/1 điện thoại buôn lậu. Đến thời điểm bị bắt, Ngọc đã nhận số tiền hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Tuấn và đồng phạm.

Hiện PC01 Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng về toàn bộ quá trình buôn lậu trước đó, phương thức thủ đoạn, đường dây buôn lậu trên để làm rõ và xử lý nghiêm, triệt để những người có liên quan.