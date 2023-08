MODALE hợp tác Masterise Homes mang đến nội thất chất lượng cho cộng đồng tinh hoa

MODALE - nhà phân phối nội thất cao cấp châu Âu với phương châm "Bringing great designs, from around the world to around the corner" hiện đã có Flagship Showroom đầu tiên ở Việt Nam tọa lạc tại - The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM (Hotline: 0908929398). MODALE phân phối các thương hiệu nội thất cao cấp, hàng hiệu, 100% được thiết kế và chế tác tại châu Âu như ELIE SAAB Maison, Dolce & Gabbana Casa, Casamania & Horm, Domkapa, Laskasas, … Quý gia chủ có thể lựa chọn những sản phẩm do MODALE phân phối tại website https://modale.com/