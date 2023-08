Theo IGN, sau khi Modern Warfare III được xác nhận là tựa game Call of Duty của năm nay, đã có nhiều người hâm mộ lo lắng về việc trò chơi liệu có được hỗ trợ những thiết bị đời cũ như PS4 và Xbox One hay không?

‘Modern Warfare III’ vẫn có mặt trên máy chơi game đời cũ ACTIVISION

Sự hoang mang của cộng đồng hâm mộ Call of Duty bắt nguồn từ việc một nhà sáng tạo nội dung khá nổi tiếng trên Twitter là ‘TheGamingRevolution’ đã tuyên bố rằng trang Xbox chính thức chỉ liệt kê rằng Call of Duty: Modern Warfare 3 sẽ có mặt trên Xbox Series X và S, và thông tin về Xbox One không hề xuất hiện.

Người này tiếp tục chỉ ra một video YouTube từ tài khoản chính thức của PlayStation dường như xác nhận rằng trò chơi sẽ có mặt trên cả PS4 và PS5, khiến mọi thứ trở nên rắc rối và không rõ chuyện gì đang xảy ra. Và một câu hỏi lớn đã được đặt ra rằng liệu trò chơi sẽ chỉ có mặt trên PS4 và bỏ rơi Xbox One?

Nhưng mọi thứ đã được làm sáng tỏ, khi trang web chính thức của Xbox sau đó đã cập nhật lại thông tin về việc trò chơi sẽ cập bến cả Xbox Series X/S cũng như Xbox One. Phía IGN cũng đã xác nhận độc lập rằng cả danh sách hỗ trợ của Xbox và PlayStation đều không có sai sót.

Modern Warfare III sẽ hỗ trợ cả máy Xbox đời mới và đời cũ CHỤP MÀN HÌNH

Có thể thấy, những chủ sở hữu của những thiết bị chơi game đời cũ vẫn sẽ được trải nghiệm trò chơi mới của Activision.