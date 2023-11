Mohamed Salah bị CĐV tấn công tại vòng loại World Cup 2026

Tại vòng loại World Cup 2026, Mohamed Salah góp công lớn trong cả 2 chiến thắng của đội Ai Cập, gồm ghi 4 bàn trong trận thắng đội tuyển Djibouti với tỷ số 6-0 ngày 17.11 và 1 kiến tạo cho Trezeguet ghi cả 2 bàn trong trận thắng Sierra Leone 2-0 ngày 20.11.

Mohamed Salah giúp đội tuyển Ai Cập khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi AFP

Ở trận thắng của đội tuyển Ai Cập trước Sierra Leone, phút 89 đã xảy ra sự cố khi có rất đông CĐV quá khích tràn xuống sân và tìm cách tấn công tiền đạo Mohamed Salah. Đồng đội của ngôi sao CLB Liverpool là Mohamed Abdelmonem (đang thi đấu cho CLB Al Ahly) nhanh trí bảo vệ Salah trước những kẻ quá khích, trong lúc chờ các nhân viên an ninh chạy vào sân để can thiệp.

Theo tờ MailOnline (Anh): "Có lẽ thất vọng vì đội nhà thua trận và thi đấu với 9 người do 2 cầu thủ Abdul Jarju Kabia và Tyrese Fornah bị thẻ đỏ, nên các CĐV Sierra Leone đã tràn xuống sân tìm cách tấn công Salah. Một số đoạn clip trên mạng xã hội X (Twitter cũ) cho thấy các CĐV nhắm vào Salah. May mắn, các đồng đội của Salah kịp bảo vệ anh trước khi an ninh vào sân".

Hình ảnh CĐV tràn xuống sân nhắm vào Salah CHỤP MÀN HÌNH

Salah được các nhân viên an ninh vũ trang hộ tống rời sân CHỤP MÀN HÌNH

Trận đấu sau đó kết thúc trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Salah được một hàng rào nhân viên an ninh hộ tống rời sân. Một số CĐV Sierra Leone khác cố gắng tiếp cận để xin chụp ảnh với tiền đạo CLB Liverpool, nhưng đều bị yêu cầu cách xa.

Tại châu Phi, Salah rất được hâm mộ, anh được xem là Messi của bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2 ngôi sao người Ai Cập bị CĐV đối phương tấn công, sau sự cố trong trận gặp đội tuyển Angola năm 2021.

Sau trận Ai Cập thắng Sierra Leone, Salah nhanh chóng quay lại Liverpool chuẩn bị cho trận "đại chiến" gặp Man City ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này, lúc 19 giờ 30 ngày 25.11.