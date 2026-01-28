Mời bạn đón đọc giai phẩm Xuân 'Thanh Niên' Bính Ngọ 2026

Phát hành ngày 30.1

Mùa xuân - mùa khởi đầu một năm, mang đến bao hy vọng và niềm tin về những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.

Mùa xuân 2026 lại càng đặc biệt, khi là mốc khởi đầu, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên vươn tới thịnh vượng.

Trước thềm xuân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội nêu: "Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Đây là tinh thần nhất quán, kế thừa và phát huy những giá trị đạt được trong suốt hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc (Xác lập bệ phóng cho mục tiêu 100 năm - Tư An).

Việt Nam hôm nay đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, với một tâm thế khác: không còn là khát vọng thoát nghèo, mà là yêu cầu bứt phá để phát triển nhanh, bền vững, tự lực, tự cường. Hành trang trên con đường này đã được Đại hội XIV của Đảng chuẩn bị đầy đủ, với bản lĩnh cải cách, kinh nghiệm hội nhập, nền tảng kinh tế - xã hội và vị thế quốc gia: Đã đủ hành trang để bứt phá (Hải Triều); Hiện thực hóa khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Bác (GS-TS Trần Thị Minh Tuyết); Mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc - yêu cầu chiến lược trong kỷ nguyên mới (Vũ Thơ); Khát vọng lớn lao về một quốc gia thịnh vượng (TS Nguyễn Quốc Việt); Đổi mới 2.0: "Đường băng" thể chế cho kỷ nguyên vươn mình (Lê Hiệp); Lựa chọn chiến lược của Việt Nam (TS Nguyễn Sĩ Dũng); Đột phá hạ tầng - điểm tựa khát vọng "hóa rồng" (Mai Hà), Hòn Khoai mở lối ra biển lớn (Gia Bách).

Khi chia sẻ với Báo Thanh Niên trong dịp đầu năm mới, các doanh nhân đều có chung quan điểm rằng từ năm 2026, mỗi doanh nghiệp đều có cơ hội trở thành "Thánh Gióng" trong kỷ nguyên mới: Doanh nhân Việt tin tưởng vào hành trình tươi sáng ở kỷ nguyên mới (M.Phương - H.Mai - N.Nga - T.Xuân).

Hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng các nhà khoa học trẻ, nhà giáo đều có chung mong muốn làm tốt hơn nữa công việc của mình, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới: Người "lội ngược dòng" trong chọn tạo giống lúa (Hà Ánh); Nhà khoa học Việt & giải pháp giữ công trình trước bão lũ (Nữ Vương); Tiến sĩ trẻ và hành trình nghiên cứu vì bệnh nhân ung thư (Võ Ba - Yến Thi); Nữ phó giáo sư với các sáng chế bảo mật AI trên đất Mỹ (Thái Phúc); Tiến sĩ tuổi 25 tỏa sáng xứ sương mù (Phạm Anh)…

Giai phẩm Thanh Niên Xuân còn có rất nhiều bài viết đặc sắc về văn hóa, đời sống... của các cây bút nổi tiếng:

Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ? (Hoàng Hải Vân); Đi tìm một ngôi sao làng điêu khắc Việt (Phạm Công Luận); Ngày tết, ăn thịt heo bàn chuyện "heo cúi" (Lê Minh Quốc); Trần Đăng Khoa với "tiếng lòng không dễ nói ra" (nhà thơ Nguyễn Việt Chiến).

Cùng nhiều bài viết hấp dẫn, đa dạng, phong phú:

- Nơi tình thương nở hoa và tri thức cất cánh (Hoàng Trọng)

- 5 năm hành trình thắp lửa yêu thương của Sống đẹp (Hải Phong - Sơn Hải)

- Hơn 30 mùa xuân ươm mầm xanh hy vọng (Tuấn Minh)

- Hành trình hồi sinh gạo đỏ đặc sản miền Tây (Duy Tân)

- Nơi khởi nguồn của dòng sông Ba vĩ đại (Đức Nhật)

- Bình phong long mã, khát vọng "ngựa hóa rồng" (Bùi Ngọc Long)

- Hà Nội mùa chim về (Xuyên Vũ)

- "Cánh đồng châu Âu" ở Tà Lài (Lê Lâm)

- Những giấc mơ xuân (Trần Thanh Bình)

- Về miền Tây ăn tết "trên mây" (Trần Ngọc)

- Hành trình kỳ diệu của cây đàn banjo alto (Nguyễn Thế Thịnh)

- Nghe anh Hiệu hát bài chòi (Trần Đăng)

- AI và... tết (Nguyễn Minh Hải)

- Chợ quê ngày cuối năm (Trương Điện Thắng)

- Mùa xuân may mắn của Đỗ Hoàng Hên (Hồng Nam)

- Tết từ bếp lửa (Khánh Hoan)

* Hoa lê trắng bên bờ Sầu Vắng (truyện ngắn của Dương Bình Nguyên)

* Những ký sự đường xa hấp dẫn:

Arizona - câu chuyện của cát (Thục Yến); Trong cõi không ở nơi tận cùng thế giới (Thiên An); Những sân chơi của giới tinh hoa nước Mỹ (Ngô Minh Trí); Mục sở thị những báu vật vô giá (Ngọc Mai); "Cưỡi ngựa xem hoa" tại Angkor (Bảo Vinh); Lạc bước vào thế giới vàng huyền bí ở Colombia (Lam Yên)…