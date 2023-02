Môi chất lạnh R32 ứng dụng trên điều hòa và lợi ích đối với sức khỏe

Là nước có đặc điểm khí hậu gió mùa nóng ẩm, Việt Nam với dân số gần 100 triệu dân là một trong những thị trường tiêu thụ điều hòa lớn nhất châu Á, quy mô dự kiến đạt 2,9 tỉ USD vào năm 2025 (Theo báo cáo của Research&Market, phát hành tháng 8.2020). Trên thực tế, khi lựa chọn điều hòa, người tiêu dùng thường ưu tiên cân nhắc các yếu tố liên quan đến khả năng làm lạnh nhanh, khả năng tiết kiệm điện, giá thành sản phẩm, chính sách bảo hành và hậu mãi... Trong khi đó, môi chất làm lạnh của điều hòa khi được đề cập đến vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ đối với phần đông người dùng, nhưng lại là yếu tố quyết định đến hiệu năng làm lạnh, khả năng vận hành của thiết bị. Đáng chú ý hơn cả, môi chất làm lạnh của điều hòa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng và để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường sống. Đây là lý do vì sao thế hệ môi chất làm lạnh mới ra đời R32 và dần thay thế cho các loại môi chất cũ trước đây như R22, R410A...

Môi chất làm lạnh là hợp chất hoặc hỗn hợp (thường là chất lỏng) được sử dụng trong bơm nhiệt và chu trình làm lạnh. Môi chất làm lạnh được sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để thu nhiệt từ môi trường có nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra môi trường có nhiệt độ cao hơn. Đây là khái niệm đơn giản để hiểu được rằng môi chất làm lạnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của điều hòa làm mát.

Môi chất làm lạnh cần phải đáp ứng yêu cầu về khả năng làm lạnh, có các tính chất nhiệt vật lý thích hợp, có hiệu suất biến đổi năng lượng cao

Các môi chất làm lạnh trước đây đáp ứng được khá tốt những yêu cầu này, song về lâu dài, chúng được đánh giá không đủ chuẩn trong việc bảo vệ sức khỏe người dùng lẫn khả năng giới hạn những tác động tiêu cực đến môi trường. Điển hình có thể kể đến là R22 có tính chất nhiệt vật lý tốt, không gây ảnh hưởng xấu đến tầng ozone được sử dụng rất phổ biến trong các dòng máy điều hòa dân dụng, các dòng máy lạnh thương mại và máy lạnh công nghiệp nhưng lại có hệ số làm nóng trái đất cao (GWP=1810). Yếu điểm của môi chất làm lạnh này cũng tương tự như R410A với hệ số làm nóng trái đất cao vào khoảng GWP = 2090.

R32 là môi chất làm lạnh thế hệ mới gần đây được ứng dụng trên các dòng điều hòa hiện đại, trong đó điển hình là các thiết bị mang thương hiệu LG

R32 là loại gas truyền tải nhiệt rất hiệu quả, giảm thiểu tiêu thụ điện năng lên đến 10% (so với các dòng điều hòa sử dụng môi chất làm lạnh R22) đạt được tiêu chuẩn khí thải GWP = 675, giúp làm giảm lượng khí thải lên đến 75%, giảm khí độc hại cho môi trường, giảm nguy cơ gây cháy nổ, chống được sự gia tăng nhiệt vốn là nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Đáng chú ý, R32 có độ tinh khiết cao đến 99,9%, không gây mùi hôi, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng trong thời gian dài. Với hiệu suất làm lạnh lớn gấp 1,6 lần so với môi chất lạnh R410A và 6,1 lần so với R22, điều hòa LG sử dụng môi chất làm lạnh R32 giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng, giảm khối lượng khí gas cần nạp thêm, cũng như góp phần tăng độ bền cho thiết bị. Bên cạnh đó, một lợi điểm đáng chú ý, đối với điều hòa sử dụng loại khí gas R410A, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi sang môi chất lạnh R32 mới bằng cách thay đồng hồ sạc gas và dây nạp gas tương ứng nhờ có mức áp suất tương đương.

R32 được xem là môi chất làm lạnh thế hệ mới mà các thương hiệu điện máy uy tín trên thị trường ưu tiên ứng dụng trên các danh mục thiết bị làm mát của mình như một giải pháp song song bảo vệ sức khỏe người dùng và bảo vệ môi trường. LG là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong mảng điều hòa và lọc khí hiện nay. Trong năm 2023, LG đã thành công ứng dụng R32 cho tất cả các dòng sản phẩm điều hòa không khí của hãng, giúp mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm sử dụng sản phẩm tốt hơn, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Các dòng thiết bị điển hình có thể kể đến như: Điều hòa tủ đứng LG, điều hòa Cassette âm trần LG loại 1 hướng và 4 hướng thổi, điều hòa âm trần nối ống gió LG.

Điều hòa làm mát của LG sử dụng môi chất lạnh R32 hiện đại nhất hiện nay bao gồm đa dạng các dòng, phù hợp với mọi không gian như văn phòng làm việc, sảnh nhà hàng/khách sạn, trung tâm thương mại...

Với nhu cầu sử dụng điều hòa tăng dần theo thời gian, nhu cầu sử dụng môi chất làm lạnh theo đó cũng trở thành một con số đáng kể. Việc cân nhắc và lựa chọn các dòng máy điều hòa sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới R32 cũng được xem là hành động góp phần tự bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững hơn.