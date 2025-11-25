Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn năm 2026

BẢNG GIÁ BÁO THANH NIÊN
|
STT
|
Loại báo
|
Giá bìa
(đồng)
|
Quý 1/2026
(1.1 - 31.3)
|
6 tháng đầu năm 2026
(1.1 - 30.6)
|
Cả năm 2026
(1.1 - 31.12)
|
Số kỳ
|
Thành tiền
|
Số kỳ
|
Thành tiền
|
Số kỳ
|
Thành tiền
|
1
|
Nhật báo Thanh Niên
|
5.500
|
77
|
423.500
|
165
|
907.500
|
345
|
1.897.500
|
2
|
Xuân Thanh Niên
|
52.500
|
01
|
52.500
|
01
|
52.500
|
01
|
52.500
|
3
|
Số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên
|
16.500
|
01
|
16.500
|
01
|
16.500
|
01
|
16.500
|
4
|
Cẩm nang Tuyển sinh 2026
|
35.000
|
01
|
35.000
|
01
|
35.000
|
01
|
35.000
|
5
|
Đặc san chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3
|
25.000
|
01
|
25.000
|
01
|
25.000
|
01
|
25.000
|
6
|
Đặc san chào mừng ngày Thống nhất đất nước 30.04
|
35.000
|
|
|
01
|
35.000
|
01
|
35.000
|
7
|
Đặc san chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.06
|
35.000
|
|
|
01
|
35.000
|
01
|
35.000
|
8
|
Đặc san chào mừng ngày Quốc Khánh 02.09
|
35.000
|
|
|
|
|
01
|
35.000
|
9
|
Đặc san chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10
|
35.000
|
|
|
|
|
01
|
35.000
|
10
|
Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
|
35.000
|
|
|
|
|
01
|
35.000
|
Tổng cộng
|
552.500
|
|
1.106.500
|
|
2.201.500
Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:
- TP.HCM nhận giao tại các phường, xã:
Bộ phận Phát hành - Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
ĐT: (028) 39309243 - (028) 39302302 - Ext: 101 - 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn
- TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội. ĐT: (024) 38570981 - 0904.266.866.
- TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.
- VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: (0237) 3855748 - 0913.310.398.
- VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164.
- VP liên lạc tại Gia Lai: 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. ĐT: (0256) 3824142 - 0905.459.589.
- VPĐD khu vực Nam Trung bộ: 120 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3819306 - 0909.723.444.
- Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.
- Tỉnh Đồng Nai: 12/2 Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737.
- VPĐD khu vực Tây Nam bộ: 99 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 - 0901.169.894.
- Tại hệ thống bưu điện: Vui lòng liên hệ các cơ sở bưu điện trên toàn quốc hoặc số máy điện thoại của bộ phận hỗ trợ khách hàng: 1800.585855
Mã QR đặt báo:
