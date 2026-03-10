Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn quý 2 năm 2026

Bảng giá Báo Thanh Niên
STT
Loại báo
Giá bìa
(đồng)
Quý 2/2026
(1.4 - 30.6)
Ghi chú
Số kỳ
Thành tiền
1
Nhật báo Thanh Niên
5.500
88
484.000
Nghỉ 3 kỳ báo ngày 30.4 và 1, 2.5.2026
2
Đặc san chào mừng ngày Thống nhất đất nước 30.4
35.000
01
35.000
3
Đặc san chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6
35.000
01
35.000
Tổng cộng
554.000
Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:
- TP.HCM: Bộ phận Phát hành - Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên:
268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
ĐT: (028) 39309243 - (028) 39302302 - Ext: 101
Hotline: 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn
Website đặt báo online: https://datbao.thanhnien.vn
- TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.
ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.
- TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.
- VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: (0237) 3855748 - 0913.310.398.
- VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
ĐT: 0905.541.164.
- VP liên lạc tại Gia Lai: 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
ĐT: (0256) 3824142 - 0905.459.589.
- VPĐD khu vực Nam Trung bộ: 120 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3819306 - 0909.723.444.
- Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.
- Tỉnh Đồng Nai: Tòa nhà Tỉnh Đoàn - 33 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737.
- VPĐD khu vực Tây Nam bộ: 99 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.
- Tại hệ thống bưu điện: Vui lòng liên hệ các cơ sở bưu điện trên toàn quốc hoặc số máy điện thoại của bộ phận hỗ trợ khách hàng: 1800.585855
Mã QR đặt báo:
