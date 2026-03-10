Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn quý 2 năm 2026

10/03/2026 08:00 GMT+7

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã tin tưởng, đồng hành và đặt mua các ấn phẩm của Báo Thanh Niên trong thời gian qua. Thời gian giao báo quý 1/2026 của quý bạn đọc sẽ kết thúc vào ngày 31.3.2026, Báo Thanh Niên trân trọng kính mời quý bạn đọc tiếp tục đăng ký đặt mua báo quý 2/2026 với nhiều chính sách ưu đãi dành cho bạn đọc.

Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn quý 2 năm 2026 - Ảnh 1.

Bảng giá Báo Thanh Niên

STT

Loại báo

Giá bìa

(đồng)

Quý 2/2026

(1.4 - 30.6)

Ghi chú

Số kỳ

Thành tiền

1

Nhật báo Thanh Niên

5.500

88

484.000

Nghỉ 3 kỳ báo ngày 30.4 và 1, 2.5.2026

2

Đặc san chào mừng ngày Thống nhất đất nước 30.4

35.000

01

35.000

3

Đặc san chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

35.000

01

35.000

Tổng cộng

554.000

Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:

  • TP.HCM: Bộ phận Phát hành - Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên:

268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

ĐT: (028) 39309243 - (028) 39302302 - Ext: 101

Hotline: 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn

Website đặt báo online: https://datbao.thanhnien.vn 

  • TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.

ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.

  • TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.
  • VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: (0237) 3855748 - 0913.310.398.

  • VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

ĐT: 0905.541.164.

  • VP liên lạc tại Gia Lai: 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0256) 3824142 - 0905.459.589.

  • VPĐD khu vực Nam Trung bộ: 120 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3819306 - 0909.723.444.

  • Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.
  • Tỉnh Đồng Nai: Tòa nhà Tỉnh Đoàn - 33 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737.
  • VPĐD khu vực Tây Nam bộ: 99 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.

  • Tại hệ thống bưu điện: Vui lòng liên hệ các cơ sở bưu điện trên toàn quốc hoặc số máy điện thoại của bộ phận hỗ trợ khách hàng: 1800.585855

Mã QR đặt báo:

Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn quý 2 năm 2026 - Ảnh 2.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
