Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn quý 3/2026

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Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã tin tưởng, đồng hành và đặt mua các ấn phẩm của Báo Thanh Niên trong thời gian qua. Thời gian giao báo quý 2/2026 của quý bạn đọc sẽ kết thúc vào ngày 30.6.2026, Báo Thanh Niên trân trọng kính mời quý bạn đọc tiếp tục đăng ký đặt mua báo với nhiều chính sách ưu đãi dành cho bạn đọc.

Bảng giá Báo Thanh Niên Stt Loại báo Giá bìa (đồng) Quý 3/2026 (1.7 - 30.9) Quý 4/2026 (1.10 - 31.12) 6 tháng cuối năm 2026 (1.7 - 31.12) Ghi chú Số kỳ Thành tiền Số kỳ Thành tiền Số kỳ Thành tiền 1 Nhật báo Thanh Niên 5.500 88 484.000 92 506.000 180 990.000 Nghỉ 4 kỳ báo ngày 30, 31.8 và 1,2.9.2026 2 Đặc san chào mừng ngày Quốc Khánh 2.9 35.000 01 35.000 01 35.000 3 Đặc san chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 35.000 - 01 35.000 01 35.000 4. Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 35.000 - 01 35.000 01 35.000 Tổng cộng 519.000 đồng 576.000 đồng 1.095.000 đồng Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ: TP.HCM: Bộ phận Phát hành - Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên : 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. ĐT: (028) 39309243 - (028) 39302302 - Ext: 101 Hotline: 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn Website đặt báo online: https://datbao.thanhnien.vn TP.Hà Nội : 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội. ĐT: (024) 38570981 - 0904.266.866. TP.Hải Phòng : ĐT: 0988.819.968.

VP liên lạc tại Thanh Hóa : 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: (0237) 3855748 - 0913.310.398. VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung : 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164. VP liên lạc tại Gia Lai : 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0933.295.889 - 0905.061.277. VPĐD khu vực Nam Trung bộ : 120 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3819306 - 0909.723.444. Tỉnh Lâm Đồng : ĐT: 0909.723.444.

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