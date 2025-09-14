Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mời đặt mua báo Thanh Niên dài hạn quý 4/2025

14/09/2025 08:00 GMT+7

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã tin tưởng, đồng hành và đặt mua các ấn phẩm của Báo Thanh Niên trong thời gian qua. Thời gian giao báo quý 3/2025 của quý bạn đọc sẽ kết thúc vào ngày 30.09.2025, Báo Thanh Niên trân trọng kính mời quý bạn đọc tiếp tục đăng ký đặt mua báo quý 4/2025 với nhiều chính sách ưu đãi dành cho bạn đọc.

BẢNG GIÁ BÁO THANH NIÊN

Stt

Loại báo

Giá bìa

(đồng)

Quý 4/2025

(1/10 – 31/12)

Số kỳ

Thành tiền

1

Nhật báo Thanh Niên

5.500

92

506.000

2

Đặc san Doanh Nhân Việt Nam 13/10

35.000

01

35.000

3

Đặc san Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

35.000

01

35.000

Tổng Cộng

576.000đ

Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:

TP.HCM nhận giao tại các phường, xã:

Bộ phận Phát hành-Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

ĐT: (028) 39309243 – (028) 39302302 - Ext: 101 – 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn

TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, Phường Đống Đa, TP.Hà Nội. ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.

TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.

VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: (0237) 3855748 – 0913.310.398

VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164

VPĐD khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên: 133 Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0256) 3824142 – 0905.459.589.

VPĐD khu vực Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên: 120 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3819306 – 0909.723.444.

Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.

VPĐD khu vực Đông Nam Bộ: 15A Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3940818 – 0918.710.737.

VPĐD khu vực Tây Nam Bộ: 99 Trần Văn Hoài, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.

Mã QR đặt báo:

Mời đặt mua báo Thanh Niên dài hạn quý 4/2025- Ảnh 2.

 

đặt báo Thanh niên đặt mua Báo đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn năm 2025
