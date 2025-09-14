Mời đặt mua báo Thanh Niên dài hạn quý 4/2025

BẢNG GIÁ BÁO THANH NIÊN

Stt Loại báo Giá bìa (đồng) Quý 4/2025 (1/10 – 31/12) Số kỳ Thành tiền 1 Nhật báo Thanh Niên 5.500 92 506.000 2 Đặc san Doanh Nhân Việt Nam 13/10 35.000 01 35.000 3 Đặc san Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 35.000 01 35.000 Tổng Cộng 576.000đ

Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:

• TP.HCM nhận giao tại các phường, xã:

Bộ phận Phát hành-Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

ĐT: (028) 39309243 – (028) 39302302 - Ext: 101 – 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn

• TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, Phường Đống Đa, TP.Hà Nội. ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.

• TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.

• VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: (0237) 3855748 – 0913.310.398

• VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164

• VPĐD khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên: 133 Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0256) 3824142 – 0905.459.589.

• VPĐD khu vực Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên: 120 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3819306 – 0909.723.444.

• Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.

• VPĐD khu vực Đông Nam Bộ: 15A Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3940818 – 0918.710.737.

• VPĐD khu vực Tây Nam Bộ: 99 Trần Văn Hoài, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.

