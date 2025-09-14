Mời đặt mua báo Thanh Niên dài hạn quý 4/2025

BẢNG GIÁ BÁO THANH NIÊN
|
Stt
|
Loại báo
|
Giá bìa
(đồng)
|
Quý 4/2025
(1/10 – 31/12)
|
Số kỳ
|
Thành tiền
|
1
|
Nhật báo Thanh Niên
|
5.500
|
92
|
506.000
|
2
|
Đặc san Doanh Nhân Việt Nam 13/10
|
35.000
|
01
|
35.000
|
3
|
Đặc san Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
|
35.000
|
01
|
35.000
|
Tổng Cộng
|
576.000đ
Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:
• TP.HCM nhận giao tại các phường, xã:
Bộ phận Phát hành-Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
ĐT: (028) 39309243 – (028) 39302302 - Ext: 101 – 0903.035.758. Email: phathanh@thanhnien.vn
• TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, Phường Đống Đa, TP.Hà Nội. ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.
• TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.
• VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: (0237) 3855748 – 0913.310.398
• VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164
• VPĐD khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên: 133 Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
ĐT: (0256) 3824142 – 0905.459.589.
• VPĐD khu vực Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên: 120 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3819306 – 0909.723.444.
• Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.
• VPĐD khu vực Đông Nam Bộ: 15A Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3940818 – 0918.710.737.
• VPĐD khu vực Tây Nam Bộ: 99 Trần Văn Hoài, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.
