Mối họa từ những cột thu phát sóng chờ sập

N GUY HIỂM "TREO" TRÊN ĐẦU

Tại Quảng Trị có 4 trạm thu phát sóng di động của Công ty CP viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) đặt trên phần đất của 4 hộ gia đình tại H.Gio Linh, H.Cam Lộ, TX.Quảng Trị, và TP.Đông Hà. Từ tháng 4.2018, sau khi ngừng khai thác, các trạm này không được bảo trì, bảo dưỡng, không thanh lý hợp đồng, không thanh toán tiền thuê mặt bằng đặt trạm và bỏ hoang từ đó đến nay.

Trạm thu phát sóng cũ trở thành mối lo của người dân sống cạnh đó

Ông Đinh Ngọc Quế (trú TT.Cam Lộ, H.Cam Lộ) cho biết gia đình ông cho Gtel Mobile thuê đất để xây dựng trạm thu phát sóng di động. Sau khi ngừng hoạt động, phía công ty vẫn nợ tiền thuê đất và phí trông coi trạm từ năm 2018 đến nay. Theo ghi nhận, những cột sắt cao vút được đấu nối với hệ thống dây cáp nhưng dây cáp hiện bị gỉ sét, có sợi bị đứt. Các điểm nối trên thân cột cũng có dấu hiệu hư hỏng. "Do không được bảo trì, bảo dưỡng, những trạm thu phát sóng di động đang trở thành mối nguy hiểm treo trên đầu người dân. Vào mùa mưa bão, những cột sắt nặng hàng chục tấn này gây nên mối lo lắng, bất an cho gia đình tôi lẫn những hộ dân lân cận", ông Quế nói.

Tương tự, vườn nhà bà Nguyễn Thị Thuận (trú P.5, TP.Đông Hà) cũng tồn tại trạm thu phát sóng di động khiến gia đình bà luôn lo sợ cột sắt cao vút ấy có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là mùa mưa bão. "Mặc dù gia đình đã kiến nghị nhiều lần, đề nghị công ty tháo dỡ nhưng chưa xử lý", bà Thuận nói.

Nhiều chi tiết của trạm thu phát sóng đã bị xuống cấp, gỉ sét

Thanh Lộc

Đề nghị giao công an hỗ trợ xử lý

Trước phản ánh của người dân, Sở Xây dựng cùng Sở TT-TT tỉnh Quảng Trị và các địa phương liên quan đã đi kiểm tra 4 trạm thu phát sóng di động. Đoàn kiểm tra đánh giá cả 4 công trình có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra mưa bão.

Tối 20.3, ông Phan Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị, thông tin ngày 17.3 Sở đã nhận được công văn mới nhất của Gtel Mobile. Trong đó, phía Gtel Mobile cam kết sẽ tháo dỡ 4 trụ thu phát sóng di động trong tháng 4.2023.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết sau nhiều lần liên hệ, đôn đốc Công ty CP viễn thông di động Toàn Cầu khẩn trương phá dỡ 4 trạm nói trên nhưng công ty vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu. Đặc biệt, trước các đợt mưa bão cuối tháng 9.2022 ảnh hưởng đến địa bàn Quảng Trị, 4 trạm của Gtel Mobile tiềm ẩn nguy cơ đổ sập nhưng công ty vẫn lơ là, không có biện pháp đảm bảo an toàn.

Tháng 11.2022, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị xử lý 4 trạm, có sự tham gia của đại diện các địa phương và sở, ngành liên quan, nhưng đại diện chủ sở hữu vẫn không có mặt. "Mới đây, đầu tháng 3.2023, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử lý các trạm nguy hiểm, không đảm bảo an toàn", một lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết. Sở đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương phá dỡ 4 trạm của Gtel Mobile trên địa bàn; đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để các địa phương tổ chức phá dỡ công trình, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp đến; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh liên hệ với Công ty CP viễn thông di động Toàn Cầu và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với địa phương để phá dỡ.