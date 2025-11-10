Mời mua đặc san 20.11

Đặc san 20.11 tập hợp những chia sẻ, tâm tư tình cảm của nhà giáo về sự nghiệp "trồng người"; những câu chuyện xúc động về thầy trò; những tấm gương nhà giáo tận tụy; hành trình phát triển của các cơ sở giáo dục đào tạo…

Đặc san 20.11.2025, dự kiến phát hành ngày 18.11 trên toàn quốc.

Trân trọng kính mời Quý đối tác, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đặt mua Đặc san 20.11.2025.

Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:

TP.HCM: Bộ phận Phát hành-Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

ĐT: (028) 39309243. Hotline: 0903.035.758.

Email: phathanh@thanhnien.vn

Đặt báo online: http://datbao.thanhnien.vn.

TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.

ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.

TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.

ĐT: 0988.819.968. VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164.

144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164. VP liên lạc tại Gia Lai: 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0237) 3855748 – 0913.310.398.

ĐT: (0256) 3824142 – 0905.459.589.

VPĐD khu vực Nam Trung bộ: 120 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Lâm Đồng : ĐT: 0909.723.444.

: ĐT: 0909.723.444. Tỉnh Đồng Nai: 12/2 Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737.

12/2 Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737. VPĐD khu vực Tây Nam bộ: 99 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.

ĐT: (0258) 3819306 – 0909.723.444.