Mời mua đặc san 20.11

Nguồn: Thanh Niên
10/11/2025 12:08 GMT+7

Nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của thầy cô giáo và nhà trường trong bối cảnh mới của sự nghiệp GD-ĐT, tôn vinh các nhà giáo, người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh tự tin bước vào đời bằng tri thức và trái tim nhân ái, Báo Thanh Niên dự kiến ra mắt ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11 với chủ đề 'Trái tim nhà giáo thời AI'.

Đặc san 20.11 tập hợp những chia sẻ, tâm tư tình cảm của nhà giáo về sự nghiệp "trồng người"; những câu chuyện xúc động về thầy trò; những tấm gương nhà giáo tận tụy; hành trình phát triển của các cơ sở giáo dục đào tạo…

Đặc san 20.11.2025, dự kiến phát hành ngày 18.11 trên toàn quốc.

Trân trọng kính mời Quý đối tác, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đặt mua Đặc san 20.11.2025.

Thông tin chi tiết quý bạn đọc vui lòng liên hệ:

  • TP.HCM: Bộ phận Phát hành-Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

ĐT: (028) 39309243. Hotline: 0903.035.758. 

Email: phathanh@thanhnien.vn

Đặt báo online: http://datbao.thanhnien.vn.

  • TP.Hà Nội: 218 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.

ĐT: (024) 38570981 – 0904.266.866.

  • TP.Hải Phòng: ĐT: 0988.819.968.
  • VP liên lạc tại Thanh Hóa: 1 Nhà Thờ, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: (0237) 3855748 – 0913.310.398.
  • VPĐD khu vực Duyên hải miền Trung: 144 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0905.541.164.
  • VP liên lạc tại Gia Lai: 133 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0256) 3824142 – 0905.459.589.

  • VPĐD khu vực Nam Trung bộ: 120 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3819306 – 0909.723.444.
  • Tỉnh Lâm Đồng: ĐT: 0909.723.444.
  • Tỉnh Đồng Nai: 12/2 Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918.710.737.
  • VPĐD khu vực Tây Nam bộ: 99 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: (0292) 3825244 – 0901.169.894.

Khám phá thêm chủ đề

kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11 Trái tim nhà giáo thời AI Báo Thanh Niên đặc san 20.11
Đặt báo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
