Mọi người đi ô tô, chú rể lái xe máy 'đưa nàng về dinh' vì điều này

Rước dâu bằng chiếc xe máy gắn với nhiều kỷ niệm

Câu chuyện rước dâu bằng xe máy của cặp đôi Ngô Quỳnh Thủy (26 tuổi) và Trương Hữu Khang (25 tuổi) gây chú ý bởi cách tổ chức độc đáo, mang nhiều ý nghĩa với cô dâu, chú rể.

Cả hai cùng quê ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Công việc hằng ngày của Thủy là lên kế hoạch tổ chức đám cưới, còn Khang làm nhân viên công nghệ thông tin.

Thủy cho biết bản thân bị say ô tô rất nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi xe đã buồn nôn. Vì vậy, khi bàn bạc về phương tiện đón dâu, Khang lập tức đồng ý sử dụng xe máy mà không cân nhắc phương án khác.

Chú rễ đẫn đoàn rước dâu bằng chiếc xe máy, còn mọi người trong đoàn rước dâu đi bằng ô tô ẢNH: NVCC

Ngoài lý do trên, chiếc xe còn gắn với nhiều kỷ niệm trong hành trình yêu nhau của cả hai.

"Vợ chồng mình có sở thích chung là đi phượt, từng cùng nhau đến Đà Lạt, Đắk Lắk. Có lần anh bị sốt, vừa dán miếng hạ sốt vừa chở mình từ tỉnh Đắk Lắk về TP.HCM suốt 8 tiếng, gặp mưa rất lớn trên đoạn đường qua Đắk Nông, Bình Phước cũ. Chiếc xe như một người bạn đã chứng kiến và đồng hành cùng tụi mình", Thủy kể.

Quãng đường rước dâu dài khoảng 8 km, di chuyển trên đường quê nên chỉ mất 10 - 15 phút.

Dù vậy, quyết định này cũng khiến gia đình hai bên lo lắng. Ba mẹ chú rể sợ trời mưa vì đám cưới tổ chức vào mùa mưa, còn gia đình cô dâu băn khoăn về việc di chuyển bằng xe máy khi mặc áo dài và mang trang sức sẽ bất tiện.

Là người làm trong ngành tổ chức đám cưới, Thủy chủ động lên phương án điều phối. Đoàn rước dâu được sắp xếp với xe máy của cô dâu, chú rể dẫn đầu, tiếp đến là ô tô 7 chỗ, xe 16 chỗ và xe 29 chỗ. Một nhóm điều phối chạy xe máy đi cùng để hỗ trợ.

Dù làm tóc cầu kỳ, cô vẫn chấp nhận tháo mấn, đội mũ bảo hiểm khi di chuyển để tuân thủ luật giao thông. Ê kíp trang điểm cũng hỗ trợ cô trong việc chuẩn bị.

Chú rể rước cô dâu về dinh bằng chiếc xe gắn máy chất chứa nhiều kỷ niệm của cặp đôi ẢNH: NVCC

Điều khiến Thủy nhớ nhất là trong ngày đón dâu, Khang lại bị sốt, giống như lần cả hai đi phượt từ Đắk Lắk về TP.HCM trước đó.

"Ngày đón dâu, chú rể cũng đang bị sốt 39 độ, phải uống thuốc để sang đón mình", Thủy chia sẻ.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của gia đình, màn rước dâu bằng xe máy còn khiến nhiều khách mời bất ngờ, thích thú.

Thủy kể sau khi kết thúc phần lễ, chiếc xe hoa được đưa ra phía trước rạp cưới để mọi người chụp ảnh. Hầu hết khách mời đều tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên chiếc xe được trang trí đặc biệt.

"Khách cực kỳ thích luôn. Hầu như ai cũng chụp ảnh với xe mà quên tụi mình luôn", cô dâu hào hứng kể.

Chiếc xe rước dâu được đưa ra phía trước rạp cưới để mọi người chụp ảnh. ẢNH: NVCC

Đặc biệt, chính chị gái của Thủy là người tự tay cắm hoa trang trí cho chiếc xe. Điều này càng khiến kỷ niệm ngày cưới trở nên ý nghĩa với cặp đôi.

Chuyện tình của Thủy và Khang bắt đầu từ lần được bạn thân mai mối vào cuối năm 2024. Sau thời gian trò chuyện qua mạng xã hội, cả hai hẹn gặp nhau trong một bữa ăn trưa.

Thủy bất ngờ phát hiện Khang từng là học trò của mẹ mình. Cả hai còn từng học chung trường THPT nhưng không quen biết. Đến khi hai gia đình gặp mặt, họ mới biết nhà chỉ cách nhau khoảng 8 km và người lớn hai bên vốn đã quen nhau từ trước.

Sau gần hai năm gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà. "Mình muốn cảm ơn anh xã vì dù có yêu cầu như thế nào, anh cũng chiều theo, ủng hộ và luôn đứng về phía mình để nói chuyện cho ba mẹ hiểu", Thủy chia sẻ.