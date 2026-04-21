Mối quan hệ của Katy Perry với cựu Thủ tướng Canada giữa bê bối tình dục

Katy Perry đang mất hình tượng sau khi bị Ruby Rose tố tấn công tình dục ẢNH: AFP

Hôm 12.4, Katy Perry gây xôn xao làng giải trí khi bị nữ diễn viên - người mẫu Ruby Rose tố có hành vi tấn công tình dục cô trong một đêm say xỉn ở một hộp đêm tại Melbourne (Úc) hồi 2010. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương xác nhận với truyền thông rằng họ đang điều tra về vụ việc. Mặc dù phía nữ ca sĩ Mỹ kịch liệt phủ nhận cáo buộc, bê bối khiến những ồn ào trong quá khứ của cô bị khơi lại và hình tượng của giọng ca Dark Horse chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Việc bị khui lại quá khứ ồn ào trở thành cơn ác mộng mới của ngôi sao 41 tuổi khi cô vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Một nhân vật trong ngành âm nhạc từng làm việc với Perry chia sẻ trên PageSix: "Chúng ta được yêu cầu tin tất cả phụ nữ. Nhưng Katy liên tục bị chỉ trích và giờ cô ấy sẽ bị 'xét xử' trên mạng vì những cáo buộc gây tổn thương này".

Bê bối lần này được cho là có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và cựu Thủ tướng Canada ẢNH: AFP

Theo lời bạn bè của Katy Perry chia sẻ với PageSix, tuần qua nữ ca sĩ 8X đã "bị sốc hoàn toàn" khi đối mặt với lời tố cáo từ Ruby Rose. Sự việc cũng đẩy mối quan hệ giữa giọng ca Firework và cựu Thủ tướng Canada vào tình trạng khó khăn. Một nguồn tin chia sẻ với trang tin kể trên: "Trong vài tháng qua, họ thực sự rất tận hưởng mối tình này. Họ không hề giấu giếm việc đang rất yêu nhau nhưng đây thực sự là thử thách đầu tiên mà cả hai phải đối mặt kể từ khi bên nhau".

Nguồn tin cũng cho biết bê bối của Katy Perry có thể đặt ông Justin Trudeau vào tình huống khó xử. Người này chỉ rõ: "Ông Trudeau vốn được biết đến là một thủ tướng ủng hộ phụ nữ. Nội các của ông có sự cân bằng về giới, ông cũng gắn liền với các vấn đề xã hội kiểu này vì vậy vụ việc lần này có thể phần nào ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ". Chính trị gia này từng phát biểu tại một hội nghị hồi 2018: "Khi phụ nữ lên tiếng, trách nhiệm của chúng ta là lắng nghe và quan trọng hơn là tin tưởng họ".

Katy Perry và ông Justin Trudeau hẹn hò ở lễ hội âm nhạc Coachella vừa qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Vài năm trở lại đây, Katy Perry nỗ lực thoát khỏi hình tượng "cô nàng tiệc tùng", sôi nổi và táo bạo thời trẻ để xây dựng hình ảnh trưởng thành và có sức ảnh hưởng tích cực. Bên cạnh mối tình thu hút sự chú ý với cựu Thủ tướng Canada, nữ ca sĩ còn kết giao với một số tỉ phú, nhân vật quyền lực tầm cỡ quốc tế. Nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng tỉ phú Barry Diller, vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos - Lauren Sánchez, từng bay vào vũ trụ cùng Lauren Sánchez và phi hành đoàn toàn nữ hồi 2025, biểu diễn trong buổi hòa nhạc mừng lễ đăng quang của Vua Charles III hồi 2023...

Giữa lúc vướng ồn ào, Katy Perry và ông Justin Trudeau trở nên kín tiếng. Chỉ vài ngày trước khi bị Ruby Rose tố tấn công tình dục, nữ ca sĩ 41 tuổi vẫn cùng cựu Thủ tướng Canada tham gia một bữa tiệc thân mật do CEO của Netflix - Ted Sarandos và vợ ông là Nicole Avant tổ chức, quy tụ nhiều nhân vật quyền lực trong ngành giải trí. Cặp đôi cũng hẹn hò ở lễ hội âm nhạc Coachella và đăng tải loạt ảnh chụp đôi lên trang Instagram.