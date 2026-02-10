Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mối quan hệ 'đặc biệt' của Kim Tiểu Long và Nhật Kim Anh

Minh Hy
Minh Hy
10/02/2026 07:29 GMT+7

Đối với Kim Tiểu Long, Nhật Kim Anh không chỉ là đồng nghiệp mà anh xem cô như người thân trong gia đình. Khi nhìn thấy đàn em thành công, anh cảm thấy vui lòng và hạnh phúc.

Kim Tiểu Long xem Nhật Kim Anh như người thân

Vừa qua, NSƯT Kim Tiểu Long đến chung vui cùng ca sĩ Nhật Kim Anh khi cô tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái Julia. Trên sân khấu, giọng ca Mưa đã tạnh xúc động vì nhận được nhiều tình yêu thương của các đồng nghiệp thân thiết. Trong đó, nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng vui mừng vì sau nhiều thăng trầm, Nhật Kim Anh đã có cuộc sống như cô mong ước.

Mối quan hệ đặc biệt của Kim Tiểu Long và Nhật Kim Anh - Ảnh 1.

Kim Tử Long chia sẻ Nhật Kim Anh là người có tính cách dễ thương, biết kính trên nhường dưới

Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với Thanh Niên về mối quan hệ với Nhật Kim Anh, Kim Tiểu Long cho biết: "Chúng tôi đã thân thiết từ lâu. Lúc Nhật Kim Anh còn nhỏ, tôi đã gặp em ấy rồi, mỗi khi tôi về Vũng Tàu biểu diễn thường ghé nhà của em ấy để ăn cơm và đôi khi còn ngủ lại nữa. Vì vậy, anh em chúng tôi xem nhau như người thân trong gia đình chứ không phải khách sáo giữa nghệ sĩ với nhau. Khi chứng kiến sự thành công của Nhật Kim Anh, tôi cảm thấy rất vui. Mặc dù Nhật Kim Anh trở thành ngôi sao, được nhiều khán giả yêu mến nhưng em ấy vẫn giữ được sự mộc mạc dễ thương, sống hòa đồng và tình nghĩa với mọi người. Dù có là ai thì Nhật Kim Anh vẫn biết kính trên nhường dưới".

Mối quan hệ đặc biệt của Kim Tiểu Long và Nhật Kim Anh - Ảnh 2.

Đối với Kim Tiểu Long, được gặp gỡ khán giả là điều hạnh phúc

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Kim Tử Long tâm sự thêm về cuộc sống của mình ở tuổi 52. Anh cho biết mình vẫn thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để vừa lo cho gia đình vừa có thể đi biểu diễn. "Tôi vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam, còn con trai đang đi học ở Mỹ vì việc học rất quan trọng với một đứa trẻ. Tôi là nghệ sĩ nên phải đi diễn, ở Mỹ thì mình không đi show nhiều như ở Việt Nam, mỗi tháng mình chỉ diễn vài show thôi. Còn ở Việt Nam, tuần nào tôi cũng chạy show hết. Mình là nghệ sĩ Việt Nam và nghề của mình là hát cải lương nên mình phải mang lời ca tiếng hát phục vụ mọi người. Tôi muốn sau này mình về già không phải ân hận vì đã không sống hết lòng với nghề", anh nói. 

Trong những ngày cận tết, Kim Tử Long cũng chạy show nhiều hơn và có nhiều cơ hội gặp gỡ khán giả ở những tỉnh phía bắc. Anh cũng mong rằng mình sẽ thực hiện được một liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát để tri ân khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

