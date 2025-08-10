Mối quan hệ 'đặc biệt' của Vy Oanh và Jimmii Nguyễn

Những năm gần đây, Jimmii Nguyễn thường thực hiện chuyến du ca vòng quanh Việt Nam kết hợp biểu diễn âm nhạc và làm từ thiện. Chương trình mới nhất của anh được diễn ra tại Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) với chủ đề Du ca - Mãi mãi bên em. Đêm diễn chia làm 3 chương Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và Mãi mãi bên em.

Jimmii Nguyễn từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Mãi mãi bên em, Tình như lá bay xa, Nhớ về em, Hoa bằng lăng, Lời đắng cho cuộc tình, Người nói... Ảnh: NVCC

Trong đêm nhạc này, Jimmii Nguyễn lần đầu tiên tiết lộ lý do thực hiện những chuyến du ca. Giọng ca Nhớ về em cho biết đầu tiên là vì tình yêu dành cho quê hương, đất nước và khán giả Việt Nam. Thứ hai, anh muốn tiếp nối "ngọn lửa đam mê" mà nhạc sĩ Trần Tiến đã trao cho anh.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc của Jimmii Nguyễn, khán giả còn được gặp gỡ ca sĩ Vy Oanh. Trên sân khấu, Vy Oanh mang đến không khí sâu lắng thông qua hai ca khúc Để cho em khóc và Sống đơn giản thôi.

Jimmii Nguyễn và Vy Oanh hòa giọng trong ca khúc Fantasy Ảnh: NVCC

"Từ những năm còn học phổ thông, âm nhạc của anh Jimmii Nguyễn đã trở thành một phần không thể thiếu, truyền cảm hứng lớn cho tôi theo đuổi âm nhạc. Được đồng hành cùng gia đình anh Jimmii Nguyễn trong đêm nghệ thuật lần này như một giấc mơ thành sự thật", giọng ca Đồng xanh tâm sự.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Vy Oanh nhận xét Jimmii Nguyễn là người có tính cách dễ thương, gần gũi, khiêm tốn và luôn tạo điều kiện để đàn em có cơ hội tham gia chương trình của mình. Ngoài ra, gia đình của Vy Oanh và Jimmii Nguyễn còn có mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm.

Các thành viên trong gia đình Jimmii Nguyễn trình diễn cùng nhau Ảnh: NVCC

"Vì mọi người là bạn bè với nhau nên không ai ghen gì cả. Thậm chí, buổi tối chồng của tôi còn tham dự chương trình để ủng hộ cho tôi và anh Jimmii Nguyễn", Vy Oanh nói.

Chuyến xe du ca thứ 3 khép lại bằng phần hòa giọng của Vy Oanh và các thành viên trong gia đình của Jimmii Nguyễn ở tiết mục Nhân gian. Theo nam ca sĩ 7X, anh luôn muốn gửi gắm thông điệp về nhân sinh quan hòa hợp với thiên nhiên và đất trời trong mỗi chuyến du ca của mình.

Sau đêm diễn, Jimmii Nguyễn cùng ê kíp đến giao lưu và gửi tặng sách, dụng cụ học tập cho học sinh trường THCS Đại Đình. Trước đó, hơn 2.000 cuốn sách đã được ban tổ chức chương trình trao tặng cho trường THCS Thượng Vực (Hà Nội) và trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An).