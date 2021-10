Mối quan hệ phức tạp của các nhân vật trong Fatal Frame

Trong Fatal Frame: Maiden of Black Water chiếc máy ảnh Obscura là phương tiện giúp nhân vật chính phát hiện ra những hồn ma, và điều đặc biệt là những hồn ma này cũng có các mối quan hệ khá đặc biệt mặc dù mối quan hệ gia phả này không được đề cập trong game.

Gia phả của Miku Hinasaki

Miku đã xuất hiện trong hầu hết các game trong serie và mặc dù không có trong Fatal Frame 2, cây gia đình của Miku bắt đầu với một con ma trong tựa game đó là Ryokan Kurosawa. Ông là tộc trưởng của Làng các vị thần, người có hai cô con gái sinh đôi tên là Sae và Yae. Hai cô con gái có ý định thực hiện một nghi lễ rùng rợn, nhưng Sae đã bị bỏ lại trong khi Yae chạy trốn với một người ngoài, trợ lý nhà nhân chủng học Ryozo Munakata.

Yae và Ryozo sống phần đời còn lại của họ ở Làng các vị thần và có một cô con gái tên là Mikoto Munakata. Mikoto lớn lên và có một cô con gái riêng tên là Miyuki Munakata, và Miyuki này là mẹ của Miku và anh trai Mafuyu của cô. Theo Miku, khả năng ngoại cảm của cô và Mafuyu được thừa hưởng từ mẹ của họ. Nó khiến người hâm mộ tự hỏi liệu đặc điểm di truyền này có bắt nguồn từ mối liên hệ với Làng các vị thần trong Fatal Frame 2. Chiếc máy ảnh xấu số Obscura cũng đã được truyền lại trong gia đình họ.

Cây gia đình của Mio và Mayu Amakura

Các nhân vật chính của Fatal Frame 2, Mio và Mayu không có gia phả lớn như Miku nhưng điều đó không làm cho họ kém thú vị hoặc phức tạp hơn. Trên thực tế, họ là hậu duệ của người tạo ra máy ảnh Obscura, Kunihiko Asou. Mối liên hệ này là thông qua cha của họ - Misao Asou, mặc dù không rõ người phát minh đã có con với ai. Asou có các nhân vật chính hậu duệ khác, bao gồm Misaki Asou trong Mask of the Lunar Eclipse và Ren Hojo trong Maiden of Black Water. Mio và Mayu có rất nhiều cô và chú, và không phải tất cả họ đều mang dòng máu Asou. Trong Fatal Frame 3, anh trai của mẹ họ Kei Amakura là một nhân vật mà người chơi có thể điều khiển được và cũng là nhân vật chính.

Mio và Mayu cũng có mối liên hệ gián tiếp với Rei Kurosawa, nhân vật chính của Fatal Frame 3. Điều này là do Rei đã hứa hôn với Yuu Asou, một hậu duệ khác của Kunihiko Asou. Vì vậy, Yuu được thêm vào cùng với Ren Hojo và Misaki vào các dì và chú của Mio và Mayu. Nếu Yuu không qua đời, Rei sẽ là dì của họ.





Các mối liên hệ trong Fatal Frame: Maiden Of Black Water

Fatal Frame: Maiden of Black Water có một vài nhân vật chính, trong đó nhân vật chính là Miu Hinasaki; con gái của Miku. Điều này có nghĩa là cây phả hệ phức tạp có từ khi Yae trốn thoát khỏi Làng các vị thần vẫn đang tiếp tục. Trên thực tế, cha của Miu (người được tiết lộ là Maiden of Black Water), là một nhân vật phức tạp thú vị vì ông là một nhân vật khác có mối quan hệ chặt chẽ với tựa game Fatal Frame đầu tiên.

Ngoài Miu, game cũng có nhiều cái nhìn sâu sắc hơn về Kunihiko Asou. Trò chơi cho thấy anh ta thực sự có mối quan hệ mật thiết với hai cô gái cư trú trên núi Hikami. Do số phận của họ, không chắc họ là mẹ của bất kỳ hậu duệ nào của ông.

Cuối cùng, Hisoka Kurosawa là một nhân vật chính khác làm nghề thầy bói. Từ họ của cô ấy, người hâm mộ đã giả thuyết rằng cô ấy có thể có liên quan đến Rei Kurosawa từ Fatal Frame 3, hoặc có thể là một hậu duệ khác của Ryokan Kurosawa từ Làng các vị thần. Những gì được biết là cô ấy là hậu duệ của một trong những thiếu nữ của đền thờ núi Hikami.

Fatal Frame: Maiden of Black Water sẽ phát hành trên PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One và Xbox Series X/S vào ngày 28.10.